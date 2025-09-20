Укр Рус
Sport News 24 Футбол Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 6-го туру УПЛ-2025/2026
20 вересня, 09:58
5

Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 6-го туру УПЛ-2025/2026

Софія Кулай
Основні тези
  • 6-й тур УПЛ-2025/2026 проходитиме з 20 по 22 вересня, центральний матч - Шахтар проти Зорі.
  • У 5-му турі Динамо і Шахтар втратили очки, а Епіцентр і Олександрія здобули перші перемоги.

У суботу, 20 вересня, стартує 6-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/2026. Новий тур української першості розтягнутий на три ігрові дні.

Тур розпочинається у суботу, 20 вересня, матчем у Ковалівців, де Колос прийме рівненський Верес. Також у перший ігровий день свою очну зустріч проведуть Полісся та Кудрівка, повідомляє 24 Канал.

Цікаво прочитати Вивчив українську, не боявся війни та має серце лева: де зараз хорватський тренер Ігор Йовічевіч

Який розклад матчів 6-го туру УПЛ-2025/2026?

Обидва українські гранди Динамо та Шахтар свої матчі проведуть у понеділок, 22 вересня. Центральним поєдинком туру стане протистояння донецького Шахтаря проти луганської Зорі, яке й закриє програму 6-го туру УПЛ.

  • 20 вересня, 15:30. Колос – Верес
  • 20 вересня, 18:00. Полісся – Кудрівка
  • 21 вересня, 13:00. СК Полтава – Металіст 1925
  • 21 вересня, 15:30. ЛНЗ – Рух
  • 21 вересня, 18:00. Епіцентр – Кривбас
  • 22 вересня, 13:00. Оболонь – Карпати
  • 22 вересня, 15:30. Динамо – Олександрія
  • 22 вересня, 18:00. Шахтар – Зоря

Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. Динамо 5 4 1 0 16-5 13
2. Колос 5 4 1 0 8-3 13
3. Шахтар 5 3 2 0 9-4 11
4. Кривбас 5 3 0 2 8-6 9
5. Металіст 1925 5 2 2 1 7-4 8
6. Оболонь 5 2 2 1 6-5 8
7. Зоря 5 2 1 2 9-8 7
8 ЛНЗ 5 2 1 2 4-6 7
9. Кудрівка 5 2 1 2 9-8 7
10. Верес 5 2 0 3 4-4 6
11. Полісся 5 2 0 3 4-7 6
12. Карпати 5 0 4 1 7-9 4
13. СК Полтава 5 1 1 3 5-10 4
14. Епіцентр 5 1 0 4 2-7 3
15. Олександрія 5 1 0 4 6-11 3
16. Рух 5 1 0 4 4-11 3

Що відомо про попередній тур УПЛ-2025/2026?

  • У 5-му турі обидва українські гранди Динамо та Шахтар втратили очки у виїзних зустрічах. "Динамівці" розписало нічию з Оболонню, а "гірники" не змогли переграти харківський Металіст 1925.
  • Карпати теж здивували зі знаком мінус. Команда Владислава Лупашка не змогла за підтримки рідних трибун переграти СК Полтаву.
  • Натомість Епіцентр та Олександрія здобули свої перші перемоги у новому сезоні УПЛ.

Пригадаємо, що Віктор Леоненко в інтерв'ю виданню BLIK спрогнозував переможця та призерів УПЛ сезону-2025/2026.

"Я думаю, ті ж самі команди, що і завжди – Динамо і Шахтар, а переможе нехай сильніший. Але якщо у Шахтаря будуть і далі такі важкі ігри, як проти Серветта, то чемпіоном йому точно не стати. Хоча…У нас Динамо виграє чемпіонат, а в єврокубках пустишка. Там і Олександрія могла стати чемпіоном у минулому сезоні, якби пометушилася. Що стосується третього місця, то тут треба дивитися. Мені здається, що не Полісся візьме бронзові медалі", – розповідав колишній футболіст.