Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 6-го туру УПЛ-2025/2026
- 6-й тур УПЛ-2025/2026 проходитиме з 20 по 22 вересня, центральний матч - Шахтар проти Зорі.
- У 5-му турі Динамо і Шахтар втратили очки, а Епіцентр і Олександрія здобули перші перемоги.
У суботу, 20 вересня, стартує 6-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/2026. Новий тур української першості розтягнутий на три ігрові дні.
Тур розпочинається у суботу, 20 вересня, матчем у Ковалівців, де Колос прийме рівненський Верес. Також у перший ігровий день свою очну зустріч проведуть Полісся та Кудрівка, повідомляє 24 Канал.
Який розклад матчів 6-го туру УПЛ-2025/2026?
Обидва українські гранди Динамо та Шахтар свої матчі проведуть у понеділок, 22 вересня. Центральним поєдинком туру стане протистояння донецького Шахтаря проти луганської Зорі, яке й закриє програму 6-го туру УПЛ.
- 20 вересня, 15:30. Колос – Верес
- 20 вересня, 18:00. Полісся – Кудрівка
- 21 вересня, 13:00. СК Полтава – Металіст 1925
- 21 вересня, 15:30. ЛНЗ – Рух
- 21 вересня, 18:00. Епіцентр – Кривбас
- 22 вересня, 13:00. Оболонь – Карпати
- 22 вересня, 15:30. Динамо – Олександрія
- 22 вересня, 18:00. Шахтар – Зоря
Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Динамо
|5
|4
|1
|0
|16-5
|13
|2.
|Колос
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|3.
|Шахтар
|5
|3
|2
|0
|9-4
|11
|4.
|Кривбас
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|5.
|Металіст 1925
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|6.
|Оболонь
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|7.
|Зоря
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|8
|ЛНЗ
|5
|2
|1
|2
|4-6
|7
|9.
|Кудрівка
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|10.
|Верес
|5
|2
|0
|3
|4-4
|6
|11.
|Полісся
|5
|2
|0
|3
|4-7
|6
|12.
|Карпати
|5
|0
|4
|1
|7-9
|4
|13.
|СК Полтава
|5
|1
|1
|3
|5-10
|4
|14.
|Епіцентр
|5
|1
|0
|4
|2-7
|3
|15.
|Олександрія
|5
|1
|0
|4
|6-11
|3
|16.
|Рух
|5
|1
|0
|4
|4-11
|3
Що відомо про попередній тур УПЛ-2025/2026?
- У 5-му турі обидва українські гранди Динамо та Шахтар втратили очки у виїзних зустрічах. "Динамівці" розписало нічию з Оболонню, а "гірники" не змогли переграти харківський Металіст 1925.
- Карпати теж здивували зі знаком мінус. Команда Владислава Лупашка не змогла за підтримки рідних трибун переграти СК Полтаву.
- Натомість Епіцентр та Олександрія здобули свої перші перемоги у новому сезоні УПЛ.
Пригадаємо, що Віктор Леоненко в інтерв'ю виданню BLIK спрогнозував переможця та призерів УПЛ сезону-2025/2026.
"Я думаю, ті ж самі команди, що і завжди – Динамо і Шахтар, а переможе нехай сильніший. Але якщо у Шахтаря будуть і далі такі важкі ігри, як проти Серветта, то чемпіоном йому точно не стати. Хоча…У нас Динамо виграє чемпіонат, а в єврокубках пустишка. Там і Олександрія могла стати чемпіоном у минулому сезоні, якби пометушилася. Що стосується третього місця, то тут треба дивитися. Мені здається, що не Полісся візьме бронзові медалі", – розповідав колишній футболіст.