Это будет выездной матч для "горняков". Он состоится на домашней арене Абердина "Питтодри Стэдиум", сообщает 24 Канал.
Когда начнется игра Абердин – Шахтер?
Очное противостояние между шотландской и украинской командами состоится 2 октября. Стартовый свисток главного арбитра этой встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Обслуживать поединок будет хорватская бригада судей во главе с Дуэ Струканом. Ему в поле будут помогать ассистенты Ален Якшич и Марьян Томаш.
Отметим, что ранее Абердин и Шахтер не пересекались на футбольном поле. В общем "горняки" шесть раз играли против шотландских клубов.
Каждый раз это был Селтик. Сейчас между донетчанами и представителями чемпионата Шотландии сохраняется полный паритет – по две победы, ничьи и поражения (баланс голов 8:5 в пользу донетчан).
Матчи Шахтера против шотландских клубов в еврокубках (данные УЕФА)
- Шахтер 3:0 Селтик
- Селтик 1:0 Шахтер
- Шахтер 2:0 Селтик
- Селтик 2:1 Шахтер
- Шахтер 1:1 Селтик
- Селтик 1:1 Шахтер
Отметим, что в комментарии для Чемпиона прогноз на матч Абердин – Шахтер сделал Андрей Воробей. Бывший форвард "горняков" считает, что дончане обязаны побеждать.
Команда Турана явно превосходит Абердин по классу и исполнительскому мастерству футболистов. Намного выше по всем параметрам. Шахтер – команда уровня Лиги чемпионов. Да, сейчас у команды есть определенные проблемы в игровом плане. Но Шахтер обязан выигрывать на "Питтодри",
– сказал Воробей.
Напомним, что всего Украину в Лиге конференций будет представлять два клуба. Также в этом турнире примет участие киевское Динамо, которое в матче первого тура будет встречаться с английским Кристал Пелесом.
Как Шахтер оказался в Лиге конференций?
- "Горняки" стали победителями Кубка Украины, поэтому начали свой путь в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги Европы.
- Дончане прошли финский Ильвес и турецкий Бешикташ, но в третьем круге в серии пенальти уступили греческому Панатинаикосу и опустились в Лигу конференций.
- В раунде плей-офф этого турнира Шахтер одолел швейцарский Серветт.
- Соперниками "горняков" станут: Абердин, Легия, Шемрок Роверс, Риека, Брейдаблик и Хамрун Спартанс.