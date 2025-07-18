Цель для Усика и Дюбуа: что означает звание "абсолютный чемпион мира по боксу"

Собрать все пояса в боксе является непростой задачей, но посильной. Рассказываем подробнее, кого можно считать абсолютным чемпионом мира.

В субботу, 19 июля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в главном бою 2025 года. Поединок определит имя нового абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает 24 Канал.

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Что такое "абсолютный чемпион"?

Статус "абсолютного чемпиона" является самым престижным званием в боксе. В данном виде спорта есть немало организаций, которые проводят международные соревнования. Среди них есть четыре крупнейшие:

WBA (World Boxing Association)

(World Boxing Association) WBC (World Boxing Council)

(World Boxing Council) IBF (Международная федерация бокса)

(Международная федерация бокса) WBO (World Boxing Organization)

Каждая из этих организаций определяет своего чемпиона мира и выдает ему соответствующий пояс. Таким образом, абсолютным чемпионом мира по боксу является спортсмен, который одновременно имеет все четыре чемпионских пояса в своей весовой категории.

Кто выигрывал "абсолют"?

Это звание впервые начали давать в середине 80-х, когда объединили пояса WBA, WBC и IBF. До 2000 года "абсолют" состоял только из трех поясов, поскольку WBO еще не признавалась полноценной организацией.

Все абсолютные чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе (три пояса):

Майк Тайсон (1987-1990)

(1987-1990) Джеймс Дуглас (1990)

(1990) Эвандер Холифилд (1990-1992)

(1990-1992) Риддик Боуи (1992-1993)

(1992-1993) Леннокс Льюис (1999-2000)

Уникальное достижение Усика

После добавления к "абсолюту" пояса WBO только один боксер смог собрать все четыре награды в супертяжелом весе. Речь о Александре Усике, который объединил все титулы в мае 2024 года после победы над Тайсоном Фьюри.

Впрочем, Александр недолго владел всеми поясами. За месяц IBF поставила условие перед Усиком – драться с обязательным претендентом на пояс Филиппом Хрговичем или отказаться от титула ради реванша против Тайсона Фьюри.

Украинец выбрал второй вариант, поскольку второй бой против "Цыганского короля" был прописан в контракте. В конце концов Александр защитил свои пояса WBA, WBC, WBO.



Александр Усик уже становился "абсолютом" в супертяжелом весе / фото Getty Images

Зато титул IBF достался Даниэлю Дюбуа, который победил Хрговича и защитил награду в бою с Энтони Джошуа. Теперь же 19 июля в бою Усика и Дюбуа снова состоится объединение наград и победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что еще раньше Усик уже был "абсолютом", но в крузервейте. Украинцу удалось собрать одновременно все награды в 2018 году благодаря победе над россиянином Муратом Гассиевым в Москве.

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Другие абсолютные чемпионы

Здесь снова Усик стал уникальным, ведь он также остается единственным "абсолютом" в крузервейте в XXI веке. В других весовых категориях абсолютные чемпионы определялись немного чаще, но все равно их не очень много. На данный момент такое звание принадлежит только двум боксерам:

Наоя Иноуэ (суперлегкий вес) – с 26 декабря 2023 года, провел 4 защиты

(суперлегкий вес) – с 26 декабря 2023 года, провел 4 защиты Сауль Альварес (суперсредний вес) – с 3 апреля 2025 года, еще не защищал

Кроме Усика, еще двум боксерам удавалось становиться "абсолютами" в разных весовых категориях. Это уже упомянутый выше Наоя Иноуэ (легкий и суперлегкий вес), а также Теренс Кроуфорд (суперлегкий и средний вес).