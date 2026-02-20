Страшно возвращаться в Россию: фигуристка после падения на Олимпиаде сделала громкое заявление
- Аделия Петросян, которая финишировала шестой на Олимпиаде, выразила глубокое разочарование своим результатом и отметила, что ей будет психологически трудно вернуться в Россию из-за давления и ожидания.
- Петросян попыталась выполнить сложные технические элементы, включая четырехкратный прыжок, но упала, что существенно повлияло на ее результат, и ни один российский фигурист не получил медаль на этих Играх – впервые с 1960 года.
"Нейтральная" фигуристка Аделия Петросян была одной из претенденток на медали Олимпиады-2026. Несмотря на высокие ожидания, ее прокат не оправдал надежд.
Спортсменка призналась, что после выступления на Олимпийских играх в Италии ей будет "психологически сложно" вернуться в Россию, передает Sports.ru. 18-летняя фигуриста, которая финишировала шестой в женском одиночном катании, выразила глубокое разочарование результатом.
Что сказала российская фигуристка?
Аделия Петросян завершила турнир на шестом месте с общим баллом 214,53. Несмотря на яркую короткую программу, где она финишировала среди лидеров, ее выступление в произвольной программе сопровождалось ошибками и неудачным прыжком.
После проката спортсменка призналась журналистам, что ей "психологически будет трудно вернуться в Россию" из-за ожиданий и давления, которое сопровождало ее участие в соревнованиях. В интервью она также выразила ощущение "застенчивости" и разочарования – как перед собой, так и перед болельщиками.
Падение и реакция
Петросян попробовала сложные технические элементы в произвольной программе, включая попытку выполнить четырехкратный прыжок, но упала, что существенно повлияло на результат.
Ни один российский фигурист не получил медали Олимпийских игр – впервые с 1960 года, пишет english.pravda.ru. Результат Петросян и ее слова о возвращении в страну вызвали активное обсуждение в медиа и соцсетях.
Россияне на зимней Олимпиаде в Италии
- На этих Играх россияне официально не представлены как нация, но индивидуальные нейтральные спортсмены все же участвуют в некоторых дисциплинах.
- В сборной Грузии 75% спортсменов на этой Олимпиаде – россияне, в частности фигуристы, которые живут и тренируются в Москве.
- Международный олимпийский комитет намекнул на возможность отмены санкций против российских спортсменов.