Украинская ассоциация футбола сообщила о взломанном аккаунте в социальной сети Х, которая раньше называлась твиттер. На странице появились посторонние публикации, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Как выглядит взломанная страница УАФ?

Злоумышленники разместили рекламу криптобиржи. Аккаунт УАФ сейчас называется "Andre Crojne".

Мы работаем над тем, чтобы восстановить доступ к странице,

– говорится в сообщении УАФ.

На момент выхода материала аккаунт УАФ еще был взломан. Напомним, что социальная сеть Х принадлежит скандальному миллиардеру Илону Маску.

Фото со взломанной страницы УАФ / скриншоты из сети Х

Ранее мы сообщали о обновленном формате Кубка Украины сезона-2025/26, который представили в УАФ. Победителя престижного турнира ожидает новый трофей, а к участникам присоединятся лучшие любительские команды.