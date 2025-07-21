Українська асоціація футболу повідомила про зламаний акаунт у соціальній мережі Х, яка раніше називалася твіттер. На сторінці з'явилися сторонні публікації, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

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Як виглядає зламана сторінка УАФ?

Зловмисники розмістили рекламу криптобіржі. Акаунт УАФ наразі називається "Andre Crojne".

Ми працюємо над тим, аби відновити доступ до сторінки,

– йдеться у повідомленні УАФ.

На момент виходу матеріалу акаунт УАФ ще був зламаний. Нагадаємо, що соціальна мережа Х належить скандальному мільярдеру Ілону Маску.

Фото зі зламаної сторінки УАФ / скриншоти з мережі Х

Раніше ми повідомляли про оновлений формат Кубка України сезону-2025/26, який представили в УАФ. Переможця престижного турніру очікує новий трофей, а до учасників доєднаються найкращі аматорські команди.