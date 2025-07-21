Хакеры взломали официальный аккаунт УАФ в соцсети Илона Маска
- Злоумышленники взломали официальный аккаунт Украинской ассоциации футбола в сети Х, разместив рекламу криптобиржи.
- УАФ работает над восстановлением доступа к странице, которая сейчас названа "Andre Crojne".
Злоумышленники захватили контроль над официальным аккаунтом Украинской ассоциации футбола в сети Х. Сейчас на странице организации появилась реклама криптобиржи.
Украинская ассоциация футбола сообщила о взломанном аккаунте в социальной сети Х, которая раньше называлась твиттер. На странице появились посторонние публикации, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Читайте также Определился стадион, где Украина сыграет домашний матч против Франции в отборе на ЧМ-2026
Как выглядит взломанная страница УАФ?
Злоумышленники разместили рекламу криптобиржи. Аккаунт УАФ сейчас называется "Andre Crojne".
Мы работаем над тем, чтобы восстановить доступ к странице,
– говорится в сообщении УАФ.
На момент выхода материала аккаунт УАФ еще был взломан. Напомним, что социальная сеть Х принадлежит скандальному миллиардеру Илону Маску.
Фото со взломанной страницы УАФ / скриншоты из сети Х
Ранее мы сообщали о обновленном формате Кубка Украины сезона-2025/26, который представили в УАФ. Победителя престижного турнира ожидает новый трофей, а к участникам присоединятся лучшие любительские команды.