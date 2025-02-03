Александр Алиев в своем инстаграме прокомментировал слухи, которые появились в интернете, относительно легенды Карпат. Бывший игрок сборной Украины встал на защиту экс-футболиста "львов", сообщает 24 канал.

Читайте также Легенда Карпат находился в машине с наркоторговцем, которого задержала полиция

Алиев не верит в причастность Кополовца

Александр Алиев высказался относительно Михаила Кополовца, который попал в наркоскандал. Экс-игрок Динамо давно знаком с бывшим футболистом Карпат и уверен, что он непричастен к инциденту с Олегом Вагнером.

Алиев подчеркнул, что Кополовец никогда не употреблял наркотики и негативно относился к подобным веществам. Александр призвал не писать в сети непроверенную информацию.

Хочу сказать за Мишаньку Кополовца. Ну сейчас он для меня стал Миша Эскобар, закарпатский Эскобар. Он в нашей команде на Львов Cup, который во Львове вскоре пройдет с 8 до 9-го числа. У Мишани бабла меряно, Мишка Эскобар все "порешает",

– сказал Алиев.

Бывший игрок Динамо также отметил, что он звонил Михаилу Кополовцу и общался с ним по поводу инцидента. По словам Александра Алиева, экс-футболист "львов" находится дома и отдыхает.

Напомним, что ранее Михаил Кополовец сам опроверг причастность к наркоскандалу в Ужгороде. Легенда Карпат выразил благодарность за внимание к его персоне.