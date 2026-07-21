Президент УЕФА бойкотировал финал чемпионата мира из-за "дела Балогуна"

Глава Европейского футбольного союза Александр Чеферин не присутствовал на финале чемпионата мира. Как выяснилось, функционер не приехал в Нью-Йорк намеренно в знак протеста против действий ФИФА.

Чеферин своим бойкотом напомнил о вопиющей несправедливости в так называемом "деле Балогуна", когда перед матчем с Бельгией нападающему сборной США отменили красную карточку. Президент УЕФА решил показать, что не собирается просто мириться с такими действиями мировой федерации, пишет 24 Канал.

Почему Чеферин пропустил финал ЧМ

Многих удивило, что глава УЕФА пропустил финал, ведь он присутствовал на матче-открытии чемпионата, в котором даже не участвовали европейские сборные – Мексика тогда принимала Южную Африку.

Чеферин действительно планировал посетить решающий матч, но отменил свой визит из-за накопившихся разногласий с политикой ФИФА. И речь идет не только об отмене дисквалификации Балогуна, которая стала последней каплей и была названа УЕФА "беспрецедентной и неоправданной".

Еще до начала турнира чиновник резко раскритиковал ценовую политику в отношении билетов на "Мундиаль", заявил, что она "лишает игры самых преданных болельщиков". Чеферин пообещал, что на Евро-2028 подавляющее большинство билетов не будет стоить дороже 60 фунтов стерлингов.

Также президент УЕФА был возмущен тем, что в Соединенные Штаты не пустили рефери из Сомали Омара Артана, который считается лучшим арбитром Африки. Чеферин даже инициировал назначение этого судьи на матч за Суперкубок Европы между ПСЖ и "Астон Виллой".

Что известно о "деле Балогуна"

Нападающему Фоларину Балогуну разрешили сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии, хотя в предыдущей встрече он получил прямую красную карточку. Отмена дисквалификации произошла после того, как президенту ФИФА Джанни Инфантино позвонил Дональд Трамп.

Балогун в итоге не помог сборной США избежать поражения со счетом 1:4, он не отличился ни одним полезным действием.

Позже выяснилось, что решение об отмене красной карточки было фактически принято единолично председателем профильного комитета ФИФА без консультации с коллегами.