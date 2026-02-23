Главным наставником юношеской команды Кудривка U-19 назначен Александр Протченко – участника войны против России. Его дебют в должности запланирован на 23 февраля в матче против луганской Зари U-19, об этом сообщил официальный сайт клуба.
Смотрите также Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 17-го тура УПЛ 2025/2026
Что известно об Александре Протченко?
К работе в ФК Кудривка Протченко работал в таких клубах:
Арсенал-Киев U-16-U-17 (старший тренер, 2016 – 2019)
СК Чайка (ассистент тренера, 2018 – 2020)
Кудривка (главный тренер, 2021 – 2022)
С началом полномасштабного вторжения Александр стал в ряды Вооруженных сил Украины, где проходил службу в течение 2022 – 2025 годов. Он является ветераном российско-украинской войны.
Кто еще входит в тренерский состав Кудривки U-19?
К тренерской команде под руководством Протченко также присоединились:
Юрий Замараев (предыдущий клуб Полесье)
Александр Долгопятов (выступал за Кудривку на любительском уровне и во Второй лиге)
Дмитрий Иванов (тренер вратарей).
Что известно о чемпионате U-19?
В сезоне-2025/2026 в соревновании принимают участие 16 команд, которые представляют ведущие футбольные академии и клубы Украины.
Действующим победителем чемпионата U-19 является Динамо Киев, которое успешно завершило предыдущий сезон, информирует сайт УПЛ.
В настоящее время в турнирной таблице лидируют традиционные претенденты на победу – Шахтер U-19 и Динамо U-19, а также несколько амбициозных команд из других регионов.
Чемпионат U-19 имеет не только национальное, но и международное значение: победитель первенства получает право представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА, где сталкивается с молодежными командами топ-клубов Европы.
Кудривка U-19 начнет вторую часть сезона, занимая предпоследнее место в Чемпионате юношеских команд.