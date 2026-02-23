Головним наставником юнацької команди Кудрівка U-19 призначено Олександра Протченка – учасника війни проти Росії. Його дебют на посаді запланований на 23 лютого у матчі проти луганської Зорі U-19, про це повідомив офіційний сайт клубу.

Що відомо про Олександра Протченка?

До роботи у ФК Кудрівка Протченко працював у таких клубах:

  • Арсенал-Київ U-16-U-17 (старший тренер, 2016 – 2019)

  • СК Чайка (асистент тренера, 2018 – 2020)

  • Кудрівка (головний тренер, 2021 – 2022)

Із початком повномасштабного вторгнення Олександр став до лав Збройних сил України, де проходив службу упродовж 2022 – 2025 років. Він є ветераном російсько-української війни.

Хто ще входить до тренерського складу Кудрівки U-19?

До тренерської команди під керівництвом Протченка також приєдналися:

  • Юрій Замараєв (попередній клуб Полісся)

  • Олександр Долгопятов (виступав за Кудрівку на аматорському рівні та у Другій лізі)

  • Дмитро Іванов (тренер воротарів).

Що відомо про чемпіонат U-19?

  • У сезоні‑2025/2026 у змаганні беруть участь 16 команд, які представляють провідні футбольні академії та клуби України.

  • Чинним переможцем чемпіонату U‑19 є Динамо Київ, яке успішно завершило попередній сезон, інформує сайт УПЛ.

  • На цей час у турнірній таблиці лідирують традиційні претенденти на перемогу – Шахтар U‑19 і Динамо U‑19, а також кілька амбітних команд з інших регіонів.

  • Чемпіонат U‑19 має не лише національне, а й міжнародне значення: переможець першості отримує право представляти Україну в Юнацькій лізі УЄФА, де стикається з молодіжними командами топ‑клубів Європи.

  • Кудрівка U-19 розпочне другу частину сезону, посідаючи передостаннє місце в Чемпіонаті юнацьких команд.