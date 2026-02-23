Юношескую команду ФК Кудривка возглавил ветеран российско-украинской войны

Новичок Премьер-лиги ФК Кудривка назначил на работу с юношеской командой участника боевых действий. Специалист возвращается к тренерской деятельности после вынужденного перерыва.

Главным наставником юношеской команды Кудривка U-19 назначен Александр Протченко – участника войны против России. Его дебют в должности запланирован на 23 февраля в матче против луганской Зари U-19, об этом сообщил официальный сайт клуба.

Смотрите также Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 17-го тура УПЛ 2025/2026

Что известно об Александре Протченко?

К работе в ФК Кудривка Протченко работал в таких клубах:

Арсенал-Киев U-16-U-17 (старший тренер, 2016 – 2019)

СК Чайка (ассистент тренера, 2018 – 2020)

Кудривка (главный тренер, 2021 – 2022)

С началом полномасштабного вторжения Александр стал в ряды Вооруженных сил Украины, где проходил службу в течение 2022 – 2025 годов. Он является ветераном российско-украинской войны.

Кто еще входит в тренерский состав Кудривки U-19?

К тренерской команде под руководством Протченко также присоединились:

Юрий Замараев (предыдущий клуб Полесье)

Александр Долгопятов (выступал за Кудривку на любительском уровне и во Второй лиге)

Дмитрий Иванов (тренер вратарей).

Что известно о чемпионате U-19?