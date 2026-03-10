Экс-тренер Динамо Шовковский рассказал о своей работе в клубе в интервью с Денисом Бойко.
Как проходила работа Шовковского в Динамо?
Бывший наставник и вратарь Динамо признался, что его работа в клубе сопровождалась постоянным психологическим давлением.
Ты всегда находишься под давлением. Я вспоминаю слова тренеров, с которыми работал, когда играл: "ты сидишь, будто на электрическом стуле",
– делится Шовковский.
Чтобы работать легче и спокойнее, Шовковский пытался разделять информацию на эмоциональную и объективную.
Футболист отметил, что некоторые игроки могли иметь на поле завышенную уверенность в собственных силах.
Я никогда не начинал сезон с мыслью, что я 10- или 13-кратный чемпион Украины, обладатель Кубков,
– объясняет экс-тренер.
Он отметил, что это было непросто, и под таким давлением объективно воспринимать информацию трудно.
Как тренеру, ему начинают советовать все – от медиа до болельщиков: кого ставить, кого нет, как играть правильно или неправильно. Если так продолжается, руководит командой уже не он, а обстоятельства.
Как выглядело Динамо при Шовковском?
В декабре 2023 года главным тренером киевского Динамо стал Александр Шовковский.
Под его руководством команда демонстрировала смешанные результаты: в Премьер-лиге добывали важные очки, но серия без поражений в 42 матча была прервана поражением от Шахтера 1:3.
У Лиге конференций УЕФА киевляне победили Зрински 6:0, однако потерпели поражения от Омонии и Кристал Пэлес.
Всего в сезоне 2025/2026 за 25 матчей команда одержала 11 побед, 5 ничьих и 9 поражений. На конец ноября занимали 7-е место в чемпионате.
На сайте Динамо сообщили, что после трех подряд неудачных матчей клуб уволил Шовковского, а команду возглавил наставник U19 Игорь Костюк.