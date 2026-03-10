Экс-тренер Динамо Шовковский рассказал о своей работе в клубе в интервью с Денисом Бойко.

Как проходила работа Шовковского в Динамо?

Бывший наставник и вратарь Динамо признался, что его работа в клубе сопровождалась постоянным психологическим давлением.

Ты всегда находишься под давлением. Я вспоминаю слова тренеров, с которыми работал, когда играл: "ты сидишь, будто на электрическом стуле",

– делится Шовковский.

Чтобы работать легче и спокойнее, Шовковский пытался разделять информацию на эмоциональную и объективную.

Футболист отметил, что некоторые игроки могли иметь на поле завышенную уверенность в собственных силах.

Я никогда не начинал сезон с мыслью, что я 10- или 13-кратный чемпион Украины, обладатель Кубков,

– объясняет экс-тренер.

Он отметил, что это было непросто, и под таким давлением объективно воспринимать информацию трудно.

Как тренеру, ему начинают советовать все – от медиа до болельщиков: кого ставить, кого нет, как играть правильно или неправильно. Если так продолжается, руководит командой уже не он, а обстоятельства.

Как выглядело Динамо при Шовковском?