К сожалению, часть из них вернулась с поля боя на щите. Накануне этот печальный список пополнился еще одним павшим воином, информирует Спортивный комитет Украины.

Что известно о гибели Александра Тлатова?

На фронте погиб Александр Тлатов. Он присоединился к Силам обороны еще в начале полномасштабного вторжения.

Свой последний бой львовянин принял 26 января. Ему было 37 лет.

Он нес службу с той же ответственностью, с которой когда-то выходил на матчи: собрано, достойно, до конца. Там, где решалась судьба жизни, он оставался воином – выносливым, мужественным, несокрушимым. Это невыразимая потеря для спортивной Львовщины, для всей Украины. Вечная память и вечная слава Защитнику,

– говорится в заявлении.

Отметим, что Тлатов был кандидатом в мастера спорта Украины. Он играл за регбийный клуб Сокол.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Александру Тлатову…

По данным проекта "Ангелы спорта", Александр стал по меньшей мере 17-м регбистом, который погиб на войне против России. В целом жизнь уже более 600 украинских спортсменов оборвалась из-за российской агрессии.

