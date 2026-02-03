К сожалению, часть из них вернулась с поля боя на щите. Накануне этот печальный список пополнился еще одним павшим воином, информирует Спортивный комитет Украины.
Читайте также В результате российского обстрела погиб футболист Влад Стрельчук
Что известно о гибели Александра Тлатова?
На фронте погиб Александр Тлатов. Он присоединился к Силам обороны еще в начале полномасштабного вторжения.
Свой последний бой львовянин принял 26 января. Ему было 37 лет.
Он нес службу с той же ответственностью, с которой когда-то выходил на матчи: собрано, достойно, до конца. Там, где решалась судьба жизни, он оставался воином – выносливым, мужественным, несокрушимым. Это невыразимая потеря для спортивной Львовщины, для всей Украины. Вечная память и вечная слава Защитнику,
– говорится в заявлении.
Отметим, что Тлатов был кандидатом в мастера спорта Украины. Он играл за регбийный клуб Сокол.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Александру Тлатову…
По данным проекта "Ангелы спорта", Александр стал по меньшей мере 17-м регбистом, который погиб на войне против России. В целом жизнь уже более 600 украинских спортсменов оборвалась из-за российской агрессии.
Что известно о последних потерях украинского спорта?
5 ноября россияне убили хоккеиста киевского клуба ШВСМ Александра Никонова.
В начале зимы на Запорожском направлении погиб 25-летний борец Андрей Яременко.
5 января оборвалась жизнь альпиниста и парамедика Владимира Василишина.
- К сожалению, это не полный список потерь украинского спорта только за последние три месяца.