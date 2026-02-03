На жаль, частина з них повернулася з поля бою на щиті. Напередодні цей сумний список поповнився ще одним полеглим воїном, інформує Спортивний комітет України.

Що відомо про загибель Олександра Тлатова?

На фронті загинув Олександр Тлатов. Він долучився до Сил оборони ще на початку повномасштабного вторгнення.

Свій останній бій львів'янин прийняв 26 січня. Йому було 37 років.

Він ніс службу з тією ж відповідальністю, з якою колись виходив на матчі: зібрано, гідно, до кінця. Там, де вирішувалася доля життя, він залишався воїном – витривалим, мужнім, незламним. Це невимовна втрата для спортивної Львівщини, для всієї України. Вічна пам’ять і вічна слава Захисникові,

– йдеться в заяві.

Зазначимо, що Тлатов був кандидатом у майстри спорту України. Він грав за регбійний клуб Сокіл.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Олександру Тлатову…

За даними проєкту "Янголи спорту", Олександр став щонайменше 17-м регбістом, який загинув на війні проти Росії. Загалом життя уже понад 600 українських спорсменів обірвалось через російську агресію.

