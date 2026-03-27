"Такие матчи формируют характер": Усик оптимистично отозвался о поражении Украины Швеции

Одним из зрителей на арене в Валенсии во время матча Украины и Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира стал Александр Усик. Боксер и вице-президент Полесья смотрел игру в компании президента УАФ Андрея Шевченко и теннисистки Элины Свитолиной.

Усик после матча воздержался от критики сборной Украины, которая потерпела потрясающее поражение 1:3. Зато в заметке в инстаграме чемпион мира нашел слова, чтобы подбодрить подопечных Сергея Реброва.

Смотрите также Задача – изменить судейство: Усик стал первым вице-президентом Полесья

Что сказал Усик об игре сборной Украины по футболу?

Александр Усик признал, что результат противостояния со шведами был "не таким, как мы надеялись".

Горд поддерживать нашу команду! Такие игры формируют характер и делают сильнее. Впереди еще долгая дорога. Главное – продолжать работать и двигаться вперед,

– написал боксер.

Как Александр Усик связан с футболом?

Известный боксер в детстве мечтал стать футболистом и даже начинал заниматься в родном Крыму в школе Таврии, но вынужден был оставить тренировки и перейти в бокс, потому что семья не имела денег на дорогую экипировку.

Уже после получения чемпионских титулов в супертяжелом весе Усик реализовал мечту, подписав профессиональный контракт с житомирским Полесьем. В команде он получил свой любимый 17-ый номер. Но официально так и не дебютировал на уровне УПЛ.

Зато Александр сыграл в товарищеской игре против ""Ванкувер Уайт Кэпс" из Канады, за который выступает легедарный немецкий игрок Томас Мюллер.

Президент Полесья Геннадий Буткевич недавно объявил, что Усик стал вице-президентом клуба и будет отвечать за реформу судейства в украинском футболе.

Боксер сразу же сконтактировал с президентом УАФ Андреем Шевченко, чтобы поднять вопрос честного арбитража в УПЛ.

Как Украина сыграла со Швецией?