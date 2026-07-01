Кто заберет титул Усика – боксерская организация определила претендентов

После того как Александр Усик освободил все свои чемпионские пояса, сделав их вакантными, боксерские организации начали назначать бои за титулы. Первым нового чемпиона определил WBC, пояс завоевал немецкий боксер Агит Кабаел, который должен был провести бой против украинца.

Теперь свое решение приняла и IBF, которая официально назначила поединок за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает The Ring.

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Кто будет сражаться за титул IBF?

За пояс поборются кубинец Фрэнк Санчес и британец Мозес Итаума. Усик открыл путь к титульному бою между двумя самыми рейтинговыми претендентами организации.

Как Кабаел стал чемпионом WBC?

Усик освободил чемпионский пояс WBC, решив не проводить обязательную защиту против немецкого претендента. После этого Кабаел, владевший временным титулом, автоматически стал полноправным чемпионом мира. WBC официально санкционировала этот бой и обязала украинца выйти на ринг, поскольку именно немец был официальным соперником.

Почему Усик освободил свои титулы?

Украинский боксер объявил о решении отказаться от всех своих чемпионских титулов. Соответствующее заявление он сделал 26 июня, пояснив, что хочет дать шанс другим претендентам побороться за пояса. В то же время Усик подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру. Впереди у него еще один поединок, который боксер символически назвал "Последний танец". Среди вероятных соперников называют Деонтея Уайлдера и Джона Джонса.