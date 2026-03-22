Задача – поменять судейство: Усик стал первым вице-президентом Полесья
- Александр Усик стал первым вице-президентом житомирского Полесья, подписав соглашение с владельцем клуба Геннадием Буткевичем.
- Усик сосредоточится на проведении судейской реформы в Украинской Премьер-лиге, в частности после спорного арбитража в матче Полесья с Динамо.
Чемпион мира по боксу Александр Усик объявил об изменении своей роли в житомирском Полесье: теперь он будет не игроком на контракте, а первым вице-президентом. Соответствующее соглашение 39-летний спортсмен подписал с владельцем клуба Геннадием Буткевичем.
Как отметил Александр в заметке в инстаграме, через новую должность в Полесье он собирается реально влиять на украинский футбол. В частности на тот его аспект, который недавно вызвал у житомирян бурную негативную реакцию.
Какие полномочия будут у Усика в должности вице-президента Полесья?
Усик назвал свое назначение первым вице-президентом "новым разделом" и отметил, что это для него возможность усиливать и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне.
Я всегда говорил: сила - в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь,
– подчеркнул Усик.
Александр утверждает, что одной из первых его задач в клубе и Украинской Премьер-лиге будет проведение судейской реформы.
Почему Усик будет заниматься проблемой судейства?
Полесье недавно оказалось в эпицентре большой дискуссии о качестве украинского арбитража после того, как в матче УПЛ с Динамо судейская бригада во главе с Николаем Балакиным, по мнению клуба, допустила две грубые ошибки в пользу киевлян, которые прямо повлияли на результат.
Официальные лица Полесья разнесли арбитров за их работу, требовали реакции со стороны Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола, а к дискуссии подключился и сам Александр Усик, который критически оценил уровень судейства.
Какую связь Усик имеет с Полесьем?
- Александр длительное время имеет партнерские и дружеские отношения с президентом житомирян Геннадием Буткевичем, чьи бизнесы рекламирует во время своих боксерских поединков.
- Официальный сайт клуба в 2023 году сообщил, что Усик стал игроком Полесья, подписав профессиональный контракт. В команде боксер получил любимый 17-ый номер.
- Несмотря на это, Усик так и не дебютировал за Полесье в УПЛ, а лишь сыграл в двух товарищеских матчах, в частности с Ванкувер Уайткэпс из Канады, за который выступает немецкая футбольная легенда Томас Мюллер.