Абсолютный чемпион мира Александр Усик откровенно рассказал, планирует ли идти по пути своего звездного земляка Виталия Кличко. Последний после окончания боксерской карьеры начал политическую деятельность.

Непобедимый украинский боксер решил поставить точку на слухах о его возможном начале политической карьеры. Александр Усик заверил, что не видит себя в роли политика, передает 24 Канал со ссылкой на Новости LIVE.

Стоит узнать 38-летний Усик сообщил дату завершения карьеры 38-летний Усик сообщил дату завершения карьеры

Станет ли Усик политиком?

Александр не хочет разрушить свою хорошую репутацию в глазах украинского народа. Также боксер добавил, что не имеет соответствующего образования и вообще у него есть действующая боксерская карьера. Усик заявил, что хочет приумножить заработанное за боксерскую карьеру, но не в политической сфере деятельности.

Что я там буду делать? Зачем это мне? Как моя влиятельность мне поможет, если я буду политиком или мэром? Что меня дед какой-то встретит и скажет: "Сын, я за тебя болел, а сейчас тебе на" и даст мне пиром. Ну н****а, если я этому не учился, у меня нет юридического образования. Ну, я там для себя знаю. Зачем, если я могу хорошо... У меня карьера, вообще-то. Н***ра оно мне надо? Туда надо идти тому, кто хочет скомуниздить. Я не хочу скомуниздить. У меня есть, слава Богу, я заработал и хочу сохранить свое и приумножить в чем-то другом,

– сказал Усик.

Усик не хочет идти в политику: смотрите видео

К слову, еще в июне 2025-го года издание Boxing King Media цитировало слова Усика также относительно его возможной политической карьеры. Еще тогда Александр заверил, что такой вектор развития его не интересует.

"Политика для меня – это как лыжный спорт (показывает рукой траекторию с постоянным изменением направления движения – 24 канал). Я не люблю политику и не хочу туда лезть", – говорил украинский чемпион.

Какие последние новости об Александре Усике?