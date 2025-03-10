В рейтинге P4P от The Ring произошли изменения: какое место занимает Усик
Александр Усик доказал свое величие в боксе, одолев дважды Тайсона Фьюри в прошлом году. Украинский боксер завоевал чемпионские титулы и получил еще большую приверженность среди представителей спортивного сообщества.
Журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Усик снова оказался в первой тройке pound for pound, сообщает 24 канал.
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Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P
Первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории от The Ring остается за Александром Усиком, который владеет тремя главными титулами в хевивейте. А именно WBO, WBC и WBA.
А вот чемпион мира WBA в легком весе Джервонта Дэвис покинул первую десятку pound for pound. Непобежденный американец потерял позицию после скандальной ничьи против Ламонта Роуча 2 марта.
Рейтинг P4P от The Ring:
- 1. Александр Усик
- 2. Наоя Иноуэ
- 3. Теренс Кроуфорд
- 4. Дмитрий Бивол
- 5. Артур Бетербиев
- 6. Джесси Родригес
- 7. Сауль Альварес
- 8. Дзунто Накатани
- 9. Девин Хейни
- 10. Давид Бенавидес
Напомним, что ранее другое авторитетное издание CBS Sports обновило рейтинг pound for pound. Украинский чемпион Александр Усик также остался на первом месте.