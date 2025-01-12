Усика признали лучшим боксером 2024 года: первая реакция украинца

В субботу, 11 января, в Лондоне состоялась официальная церемония награждения The Ring Awards 2024. Ее посетил, конечно же, и объединенный чемпион мира в хевивейте Александр Усик.

Украинец стал одной из главных звезд этого события. Именно его признали лучшим боксером по итогам 2024 года.

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Усик поблагодарил за признание

После получения награды Александр Усик дал свой комментарий. Он заявил, что это очень важно для него и поблагодарил всех причастных, не забыв и своего эпатажного соперника Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

Прежде всего хочу поблагодарить Бога, свою семью и свою команду. Этот год был замечательным для меня. Важным для меня и моей страны. Если вы можете помогать людям, дарить улыбку – делайте это. Будьте счастливы, большое вам спасибо. Я хочу сказать своему сопернику, моему лучшему другу Тайсону Фьюри: "Мой друг, жадное пузо, спасибо тебе большое. Ты замечательный, мой соперник",

– сказал Усик.

К слову. Александр Усик стал победителем еще в двух номинациях. Его первый бой против Фьюри, в котором украинец стал абсолютом, признан событием года, а девятый раунд той битвы – лучшим раундом года.

Напомним, что в 2024 году украинский чемпион провел две битвы – обе против "Цыганского короля". В мае Александр Усик одержал победу раздельным решением судей, а в декабре – единогласным.