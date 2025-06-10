Усик "получил фонарик" под глазом перед реваншем против Дюбуа
- Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
- Усик посетил интервью авторитетного боксерского издания The Ring.
Совсем скоро определится следующий абсолютный чемпион мира в хевивейте. Александр Усик в адском реванше встретится с Даниэлем Дюбуа.
Сейчас украинский чемпион плодотворно готовится к противостоянию с британцем. Король хевивейта также не забывает появляться в публичном пространстве перед мегафайтом года, сообщает 24 канал.
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Усик неожиданно появился с синяком под глазом
Недавно Александр Усик посетил интервью авторитетного издания The Ring. Король хевивейта в большинстве рассказал о подготовке к бою против Даниэля Дюбуа.
Также украинский чемпион поделился мыслями относительно завершения боксерской карьеры и количестве поединков, которые остались для него в профи-ринге.
Интересную деталь можно заметить, взглянув на украинского боксера. Александр Усик появился на интервью с синяком под глазом, что может вызвать волнение у фанатов чемпиона.
У Усика появился синяк под глазом / Скриншот из видео The Ring
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли". Официальная дата адского реванша 19 июля 2025 года.
Ранее Дэвид Аллен назвал причину, чпочему Александр Усик проиграет Даниэлю Дюбуа в очном противостоянии.