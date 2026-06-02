Зинченко и Малиновский могут стать игроками Трабзонспора

Турецкий Трабзонспор продолжает охоту на украинских футболистов. К Руслану Малиновскому, который почти гарантированно перейдет в клуб, может присоединиться и Александр Зинченко.

Трабзонспор уже стал одним из главных центров украинского футбола за рубежом. В новом сезоне в команде может собраться целая группа игроков сборной Украины, ведь турецкий клуб активно работает над новыми трансферами, передает 24 Канал.

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Что известно об интересе Трабзонспора к Зинченко?

По информации takagazete, Трабзонспор рассматривает возможность подписания полузащитника сборной Украины Александра Зинченко. Руководство клуба считает универсальность футболиста одним из его главных преимуществ и видит в нем серьезное усиление перед стартом нового сезона.

Украинец почти не играл в прошлом сезоне из-за травмы, из-за чего в СМИ регулярно появляются слухи о возможной смене клубной прописки. Именно поэтому интерес турецкого гранда к игроку не выглядит случайным.

Малиновский почти на 100% станет игроком турецкого клуба

Зато ситуация с Русланом Малиновским выглядит значительно конкретнее. Турецкие и украинские источники уже неоднократно сообщали, что переход хавбека практически согласован, а президент Трабзонспора Эртугрул Доган даже заявлял о завершении трансфера.

Контракт полузащитника сборной Украины с генуэзцами истекает 30 июня этого года. После этого украинец должен прибыть в Турцию для официального оформления соглашения. Контракт будет рассчитан на три года.

В сезоне-2025/26 Малиновский провел 34 матча за Дженоа, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Украинская диаспора в Трабзоне может вырасти

В прошлом сезоне цвета Трабзонспора защищали двое украинцев – Арсений Батагов и Александр Зубков. Однако последний, вероятно, покинет турецкий клуб в это летнее межсезонье и станет игроком афинского АЕКа. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

?️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.



Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Ранее сообщали об интересе Трабзонспора к еще одному игроку сборной Украины – Виктору Цыганкову. Следовательно, клуб рискует превратиться в настоящий центр украинского футбола в турецкой Суперлиге. Если переговоры по Зинченко завершатся успешно, клуб получит сразу нескольких лидеров сборной Украины в своем составе.