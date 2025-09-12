"Это невероятный клуб": Зинченко впервые высказался о переходе в Ноттингем
- Александр Зинченко официально перешел в Ноттингем Форест, став первым украинцем в составе клуба.
- Зинченко выразил восхищение клубом и готовность помогать команде на любой позиции.
Александр Зинченко официально перешел в Ноттингем Форест. В пятницу, 12 сентября 2025 года украинского футболиста представили, как новичка клуба.
Александр Зинченко стал первым украинцем в составе Ноттингем Форест, где будет выступать под 35-м номером. 28-летний футболист дал первое интервью в составе "лесников" для клубного ТВ, передает 24 канал.
Что сказал Зинченко?
Александр Зинченко заявил, что чувствует себя невероятно и поблагодарил всех за очень теплую встречу в Ноттингем Форест. Украинский футболист заявил, что в клубе много хороших людей и он мечтает помочь команде достичь поставленных целей.
Зинченко подчеркнул, что он готов сыграть на любой позиции, чтобы как можно больше помогать на поле. Новичок "лесников" отметил, что важно быть частью команды и поддерживать молодых игроков.
Я очень впечатлен тренировочной базой, товарищами по команде и людьми вокруг. Здесь чувствуешь себя как в одной семье – все расположено близко друг к другу, и есть все необходимое. Это невероятный клуб. Я посмотрел видео в музее и узнал о Ноттингем Форест то, чего раньше не знал. Я очень горжусь и рад представлять этот клуб,
– сказал Зинченко.
Отметим, что Ноттингем Форест после трех туров АПЛ 2025/2026 занимает десятое место в турнирной таблице. На счету "лесников" 4 зачетных пункта – 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.
Что известно о переходе Зинченко в Ноттингем Форест?
Арсенал решил избавиться от Александра Зинченко летом 2025 года. Однако из-за высокой зарплаты не нашлось покупателей на украинского футболиста, поэтому он перешел в Ноттингем Форест на правах аренды.
Как сообщают британские СМИ, Ноттингем Форест разделили заработную плату Александра Зинченко. "Лесники" больше всего будут платить украинскому футболисту, тогда как Арсенал лишь долю.
В новом клубе Зинченко прокомментировали переход лидера сборной Украины. Спортивный директор считает, что Александр станет важной частью команды.
Александр Зинченко не сможет сыграть за Ноттингем Форест в ближайшем матче АПЛ. Дебют украинского футболиста в составе "лесников" откладывается из-за особого правила лиги.