Меркушина установила личный рекорд и лучший результат Украины на финале Кубка мира

В спринтерской гонке на Кубке мира в Холменколлене Александра Меркушина участвовала благодаря личной квоте, полученной по итогам юниорского чемпионата мира. Во время этой гонки спортсменка показала свой лучший результат на взрослом уровне.

Украинская биатлонистка установила новый личный рекорд в карьере. На последнем этапе Кубка мира по биатлону она финишировала 14-й, улучшив свой предыдущий результат – 17-е место на Олимпиаде-2026, рассказывает 24 канал.

Как прошел для Украины Кубок мира по биатлону?

Кроме Меркушиной, от Украины в гонку преследования квалифицировалась только Кристина Дмитренко, которая с двумя нулями финишировала на 52-м месте.

Другие украинские спортсменки – Дарья Чалык, Елена Городная и Юлия Джима – не попали в топ-60.

Какие результаты Кубка мира по биатлону?

Победу в гонке одержала шведка Анна Эберг, второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, а третье – Эльвира Эберг.

Француженка Лу Жанмонно, сделав один промах, финишировала на шестом месте, но этого хватило, чтобы впервые в карьере получить Большой хрустальный глобус. После завершения предыдущего этапа в эстонском Отепя, она получила Малый хрустальный глобус в спринтерском зачете.

