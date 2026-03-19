Меркушина установила личный рекорд и лучший результат Украины на финале Кубка мира
- Александра Меркушина установила личный рекорд, финишировав 14-й на финале Кубка мира в Холменколлене.
- Шведка Ханна Эберг выиграла гонку, а французская биатлонистка Лу Жанмонно получила Большой хрустальный глобус.
В спринтерской гонке на Кубке мира в Холменколлене Александра Меркушина участвовала благодаря личной квоте, полученной по итогам юниорского чемпионата мира. Во время этой гонки спортсменка показала свой лучший результат на взрослом уровне.
Украинская биатлонистка установила новый личный рекорд в карьере. На последнем этапе Кубка мира по биатлону она финишировала 14-й, улучшив свой предыдущий результат – 17-е место на Олимпиаде-2026, рассказывает 24 канал.
Как прошел для Украины Кубок мира по биатлону?
Кроме Меркушиной, от Украины в гонку преследования квалифицировалась только Кристина Дмитренко, которая с двумя нулями финишировала на 52-м месте.
Другие украинские спортсменки – Дарья Чалык, Елена Городная и Юлия Джима – не попали в топ-60.
Какие результаты Кубка мира по биатлону?
Победу в гонке одержала шведка Анна Эберг, второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, а третье – Эльвира Эберг.
Француженка Лу Жанмонно, сделав один промах, финишировала на шестом месте, но этого хватило, чтобы впервые в карьере получить Большой хрустальный глобус. После завершения предыдущего этапа в эстонском Отепя, она получила Малый хрустальный глобус в спринтерском зачете.
Что известно о прошедших этапах Кубка мира по биатлону?
- Украинская биатлонистка Юлия Джима потерпела серьезное поражение на этапе Кубка мира в эстонском Отепяя, финишировав в женском спринте на 99-м месте – худшем в карьере. 35-летняя спортсменка допустила четыре промаха на огневых рубежах и проиграла почти три минуты чистым ходом, ниже финишировали лишь четыре биатлонистки.
В этом сезоне Джима набрала всего 9 очков и занимает 90-е место в общем зачете Кубка мира. Для сравнения, ранее она регулярно попадала в топ-30 – 60 и выходила в гонки преследования. Ранее ее худший результат в спринте был 82-м на этапе в Оберхофе.
Женская сборная не смогла финишировать в топ-10 Кубка наций сезона 2025/2026 и опустилась на 14-е место – худший показатель за более чем 20 лет. Из-за этого Украина потеряла одну квоту в личных гонках и теперь может выставить лишь четырех спортсменок, меньше всего с сезона 2005/2006. Результаты в Отепяя окончательно лишили команду шансов вернуться в первую десятку рейтинга, пишет Суспільне Спорт.