Почему Алиева исключили из 112-й бригады: официальный ответ командования
- Александр Алиев был исключен из списков 112-й отдельной бригады территориальной обороны.
- Редакция 24 канала получила в ответе на официальный запрос об исключении Алиева из списков личного состава воинской части.
Александр Алиев взял в руки оружие в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Бывший футболист Динамо и сборной Украины проходил военную службу в 112 ОбрТро.
Впоследствии оказалось, что Алиева исключили из списков личного состава воинской части. 24 канал выяснил причину.
Читайте также "Бояться на войне – это нормально": офицер ГУР прокомментировал мобилизацию экс-вратаря Динамо
Почему Алиева исключили из списков 112 ОбрТро?
Редакция 24 канала получила ответ на официальный запрос, почему Алиева исключили из личного состава воинской части от 22 марта 2023 года.
В ответе на запрос говорится, что бывший футболист выбыл к новому месту службы – воинской части А4273.
Официальный ответ 112-й бригады об увольнении Алиева / Фото 24 Канала
Что известно о службе Алиева?
Алиев в интервью блогеру Славе Демину, которое вышло 22 мая 2025 года, сообщил, что с начала войны пошел в 129-й батальон 112-й бригады.
После выхода интервью Олег Симороз заявил, что Алиев не имеет никакого отношения к 112-й бригаде. Ветеран ВСУ обратился к Оболонскому ТЦК и СП, чтобы они обратили внимание на экс-футболиста.
Алиев обвинил хейтеров в псевдопатриотизме. Бывшая звезда Динамо пообещал отвезти мужчину на фронт.
Ранее Андрей Савенко высказался о Алиева в ВСУ. Офицер ГУР МО отметил, что видел его с оружием в начале полномасштабного вторжения России в Украину.