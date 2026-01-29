Укр Рус
29 января, 17:35
2

В Минобороны выступили с заявлением относительно гола Трубина в ворота Реала

Александра Власова
Основные тезисы
  • Минобороны Украины прокомментировало гол Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против Реала, отметив его характер и поблагодарив за игру.
  • Анатолий Трубин, вратарь Бенфики и национальной сборной Украины, получил признание после забитого гола в компенсированное время матча.

Анатолий Трубин покорил сердца украинцев – о его голе заговорили все, даже те, кто редко смотрит футбол. Не осталось в стороне и Минобороны Украины.

Оборонное ведомство в инстаграме отреагировало на гол украинца. В компенсированное время второго тайма вратарь Бенфики отметился голом в матче с Реалом (4:2).

Что сказали в Минобороны относительно гола Трубина?

В комментариях под сообщением Трубина после поединка с Реалом заметно немало известных лиц. Среди которых была и запись от Минобороны Украины.

Продемонстрировал характер украинцев – бороться до конца. Поздравляем и благодарим,
– написано в комментариях под сообщением Трубина.


Реакция Минобороны на гол Трубина / Скриншот из инстаграма ведомства

Что надо знать о голе Трубина?

  • Украинский вратарь Анатолий Трубин отметился редким для своего амплуа голом в матче 8-го тура Лиги чемпионов против Реала (4:2). Он забил в компенсированное время второго тайма, добавив финального акцента в яркой победе своей команды.

  • Этот мяч сделал Трубина одним из немногих вратарей, которые когда-либо забивали в Лиге чемпионов, и привлек внимание европейских медиа.

  • Ранее украинский голкипер уже прославился несколькими эффектными сейвами, но этот гол стал особым моментом в его карьере.