В Минобороны выступили с заявлением относительно гола Трубина в ворота Реала
- Минобороны Украины прокомментировало гол Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против Реала, отметив его характер и поблагодарив за игру.
- Анатолий Трубин, вратарь Бенфики и национальной сборной Украины, получил признание после забитого гола в компенсированное время матча.
Анатолий Трубин покорил сердца украинцев – о его голе заговорили все, даже те, кто редко смотрит футбол. Не осталось в стороне и Минобороны Украины.
Оборонное ведомство в инстаграме отреагировало на гол украинца. В компенсированное время второго тайма вратарь Бенфики отметился голом в матче с Реалом (4:2).
Что сказали в Минобороны относительно гола Трубина?
В комментариях под сообщением Трубина после поединка с Реалом заметно немало известных лиц. Среди которых была и запись от Минобороны Украины.
Продемонстрировал характер украинцев – бороться до конца. Поздравляем и благодарим,
– написано в комментариях под сообщением Трубина.
Реакция Минобороны на гол Трубина / Скриншот из инстаграма ведомства
Что надо знать о голе Трубина?
- Украинский вратарь Анатолий Трубин отметился редким для своего амплуа голом в матче 8-го тура Лиги чемпионов против Реала (4:2). Он забил в компенсированное время второго тайма, добавив финального акцента в яркой победе своей команды.
Этот мяч сделал Трубина одним из немногих вратарей, которые когда-либо забивали в Лиге чемпионов, и привлек внимание европейских медиа.
Ранее украинский голкипер уже прославился несколькими эффектными сейвами, но этот гол стал особым моментом в его карьере.