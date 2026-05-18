С женой и собакой: новый тренер сборной Украины Мальдера шокировал решением жить во Львове

Андреа Мальдера не стал отсиживаться за границей после назначения в сборную Украины. Итальянец переедет во Львов вместе с женой и собакой, взяв на себя не только футбольную, но и символическую миссию.

Новый наставник сборной Украины Андреа Мальдера сразу дал понять: его работа не ограничится матчами и сборами. Первый в истории иностранный главный тренер "сине-желтых" решил жить в Украине во время своей каденции, выбрав Львов как новый дом, сообщает "Трибуна".

Что заявил Мальдера?

По словам итальянца, решение поселиться именно во Львове было личным и принятым после консультаций с УАФ. Мальдера отметил, что в нынешних условиях хочет быть максимально вовлеченным в жизнь страны и помогать не только как футбольный специалист. Вместе с ним в Украину переедут жена и домашний любимец.

Это было мое решение. Вместе с представителями федерации мы всячески оценивали различные варианты, как это может быть, в каком городе. Мы остановились на городе Львов. В такой специфический для Украины момент эта роль несет большую ответственность. И это не только о том, что я буду таким тренером, который только смотрит матчи. Но пока мне хотелось бы предложить свою помощь в любой деятельности, которая нужна УАФ,

– добавил итальянец.

Такой шаг уже вызвал резонанс среди болельщиков, ведь новый коуч фактически демонстрирует полное погружение в украинский контекст, а не дистанционную модель работы, которая часто практикуется в сборных.

Напомним, предшественника Мальдери Сергея Реброва упрекали из-за его пребывания в Испании.

Историческое назначение после провала в отборе на ЧМ-2026

55-летний Мальдера стал первым иностранцем во главе национальной команды Украины после ухода Сергея Реброва. Контракт со специалистом подписан на два года с возможностью продления.

Ранее он уже работал в штабе Андрея Шевченко, а также получил опыт в Милане, Брайтоне и Марселе.

В тренерский штаб нового наставника "сине-желтых" вошли Паскуале Каталано, Тарас Степаненко и Владимир Езерский.

