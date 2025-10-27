Ярмоленко признался, был ли у него конфликт с Шовковским

В рамках 10-го тура УПЛ-2025/2026 киевское Динамо наконец прервало серию из пяти мировых подряд, переиграв криворожский Кривбасс (4:0). Андрей Ярмоленко непосредственно приобщился к разгромной домашней победе.

Андрей Ярмоленко, который вышел на острие атаки киевлян, забил третий гол Динамо в ворота Кривбасса. После победного матча ветеран команды в комментарии FootballHub рассказал, действительно ли был у него конфликт с главным тренером Динамо Александром Шовковским, передает 24 Канал.

Был ли конфликт между Ярмоленко и Шовковским?

Опытный футболист заверил, что не имел никакого конфликта с нынешним коучем столичного клуба. Ярмоленко отметил, что, что даже если бы определенная непонятность была, то он точно не стал бы рассказывать об этом на камеру.

У меня никаких конфликтов нет. Даже если бы был, я бы точно не говорил об этом на камеру - пошел бы к главному тренеру, и мы вместе выяснили бы, что и как делать. Все нормально, честное слово. Я очень доволен тем, что команда сегодня (26 октября – 24 Канал) победила. С хорошим настроением будем готовиться к Шахтеру,

– сказал Ярмоленко.

Видео комментария Ярмоленко о конфликте с Шовковским

Отметим, что благодаря победе над Кривбассом динамовцы уменьшили давление на команду после пяти подряд мировых в текущем сезоне УПЛ-2025/2026. Также эта победа позволила команде Александра Шовковского обогнать черкасское ЛНЗ и подняться на вторую строчку турнирной таблицы (20 баллов). Отставание от лидера таблицы донецкого Шахтера минимальное – лишь один пункт.

Впереди у киевлян кубковая игра 1/8 финала против Шахтера, которая состоится 29 октября. Начало встречи – в 18:00 (по киевскому времени).

Что известно о "конфликте" Ярмоленко с Шовковским?