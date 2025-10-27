Ярмоленко зізнався, чи був у нього конфлікт із Шовковським
У рамках 10-го туру УПЛ-2025/2026 київське Динамо нарешті перервало серію із п'яти мирових поспіль, перегравши криворізький Кривбас (4:0). Андрій Ярмоленко безпосередньо долучився до розгромної домашньої звитяги.
Андрій Ярмоленко, який вийшов на вістрі атаки киян, забив третій гол Динамо у ворота Кривбаса. Після переможного матчу ветеран команди у коментарі FootballHub розповів, чи справді був у нього конфлікт із головним тренером Динамо Олександром Шовковським, передає 24 Канал.
Оце так Ярмоленко наблизився до рекорду: Динамо розгромило лідера УПЛ та перервало ганебну серію
Чи був конфлікт між Ярмоленком і Шовковським?
Досвідчений футболіст запевнив, що не мав жодного конфлікту з нинішнім коучем столичного клубу. Ярмоленко наголосив на тому, що навіть якби певна незрозумілість була, то б він точно не став розповідати про це на камеру.
У мене ніяких конфліктів немає. Навіть якби був, я б точно не говорив про це на камеру — пішов би до головного тренера, і ми разом з’ясували б, що і як робити. Усе нормально, чесне слово. Я дуже задоволений тим, що команда сьогодні (26 жовтня – 24 Канал) перемогла. З хорошим настроєм готуватимемося до Шахтаря,
– сказав Ярмоленко.
Відео коментаря Ярмоленка про конфлікт із Шовковським
Відзначимо, що завдяки перемозі над Кривбасом динамівці зменшили тиск на команду після п'яти поспіль мирових у поточному сезоні УПЛ-2025/2026. Також ця звитяга дозволила команді Олександра Шовковського обігнати черкаське ЛНЗ та підійнятись на другу сходинку турнірної таблиці (20 балів). Відставання від лідера таблиці донецького Шахтаря мінімальне – лише один пункт.
Попереду у киян кубкова гра 1/8 фіналу проти Шахтаря, яка відбудеться 29 жовтня. Початок зустрічі – о 18:00 (за київським часом).
Що відомо про "конфлікт" Ярмоленка із Шовковським?
Ще у серпні були чутки про ймовірний конфлікт між Ярмоленком та Шовковським, який начебто знову спалахнув у жовтні поточного року.
Була інформація, що Шовковський вигнав Ярмоленка з одного з тренувань киян через неналежний підхід до роботи. А вже у жовтні Ярмоленко залишив розташування Динамо у Польщі після матчу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес. Андрій пояснив свій від'їзд сімейними обставинами. Це здивувало головного наставника "біло-синіх", про що він відкрито заявив на пресконференції.
Згодом Ярмоленко повернувся до України та відновив роботу зі столичною командою. Але не вирушив із командою на матч проти турецького Самсунспора. Причина – застуда. Однак ексгравець "біло-синіх" Олег Саленко не повірив у таку версію відсутності Ярмоленка на грі.
Перед матчем проти Кривбаса у телеграмі-каналі Динамо Київ Inside з'явилась шокуюча інформація. Начебто Ярмоленко може очолити київський гранд, якщо команда продовжить показувати провальні виступи. Президент киян назвав такі чутки повною маячнею.