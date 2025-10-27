Ярмоленко зізнався, чи був у нього конфлікт із Шовковським

У рамках 10-го туру УПЛ-2025/2026 київське Динамо нарешті перервало серію із п'яти мирових поспіль, перегравши криворізький Кривбас (4:0). Андрій Ярмоленко безпосередньо долучився до розгромної домашньої звитяги.

Андрій Ярмоленко, який вийшов на вістрі атаки киян, забив третій гол Динамо у ворота Кривбаса. Після переможного матчу ветеран команди у коментарі FootballHub розповів, чи справді був у нього конфлікт із головним тренером Динамо Олександром Шовковським, передає 24 Канал.

Оце так Ярмоленко наблизився до рекорду: Динамо розгромило лідера УПЛ та перервало ганебну серію

Чи був конфлікт між Ярмоленком і Шовковським?

Досвідчений футболіст запевнив, що не мав жодного конфлікту з нинішнім коучем столичного клубу. Ярмоленко наголосив на тому, що навіть якби певна незрозумілість була, то б він точно не став розповідати про це на камеру.

У мене ніяких конфліктів немає. Навіть якби був, я б точно не говорив про це на камеру — пішов би до головного тренера, і ми разом з’ясували б, що і як робити. Усе нормально, чесне слово. Я дуже задоволений тим, що команда сьогодні (26 жовтня – 24 Канал) перемогла. З хорошим настроєм готуватимемося до Шахтаря,

– сказав Ярмоленко.

Відео коментаря Ярмоленка про конфлікт із Шовковським

Відзначимо, що завдяки перемозі над Кривбасом динамівці зменшили тиск на команду після п'яти поспіль мирових у поточному сезоні УПЛ-2025/2026. Також ця звитяга дозволила команді Олександра Шовковського обігнати черкаське ЛНЗ та підійнятись на другу сходинку турнірної таблиці (20 балів). Відставання від лідера таблиці донецького Шахтаря мінімальне – лише один пункт.

Попереду у киян кубкова гра 1/8 фіналу проти Шахтаря, яка відбудеться 29 жовтня. Початок зустрічі – о 18:00 (за київським часом).

Що відомо про "конфлікт" Ярмоленка із Шовковським?