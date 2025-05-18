Ярмоленко побил рекорд Реброва и стал лучшим бомбардиром Динамо

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко стал автором гола в матче против Черноморца. Этот забитый мяч вывел опытного вингера на первую строчку списка бомбардиров клуба в чемпионатах Украины.

В 29-м туре УПЛ в Одессе состоялся матч между Черноморцем и Динамо. В чемпионском поединке киевляне добыли ничью (1:1), пишет 24 Канал.

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Топовое достижение Ярмоленко

В начале второго тайма счет во встрече открыл Андрей Ярмоленко. 35-летний вингер реализовал пенальти за игру рукой игрока "моряков".

Этот гол стал 114-м для Ярмоленко в рамках чемпионата Украины. По этому показателю он опередил Сергея Реброва и единолично возглавил рейтинг бомбардиров. Кстати, на счету главного тренера сборной Украины 113 голов.

Ярмоленко – лучший бомбардир Динамо в ЧУ / фото ФК Динамо

Для установления рекорда Ярмоленко понадобилось сыграть 264 матча в УПЛ. А вот Сергею Станиславовичу хватило 241 поединок.

На третьем месте в рейтинге бомбардиров находится Максим Шацких с 96 голами в 214 поединках. Абсолютный рекорд в чемпионатах Украины тоже принадлежит узбекскому форварду – 124 гола.

Топ-5 бомбардиров Динамо в чемпионате Украины

1. Андрей Ярмоленко – 114 голов (264 матча)

2. Сергей Ребров – 113 (241)

3. Максим Шацких – 96 (214)

4. Андрей Шевченко – 83 (172)

5. Виктор Леоненко – 61 (98)

Напомним, что Динамо стало чемпионом Украины в сезоне-2024/25. В последнем туре "бело-синие" встретятся с Колосом. Поединок состоится в субботу, 24 мая. Поэтому Андрей Ярмоленко будет иметь шанс пополнить бомбардирский счет.