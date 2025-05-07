Знакомство в интернете, переезд в Мадрид и пополнение: история любви Лунина и его жены

Андрей Лунин – один из футболистов сборной Украины, который в довольно раннем возрасте почувствовал вкус европейского футбола. В родной стране голкипер поиграл до лета 2018-го, где встретил свою будущую жену.

Андрей Лунин – воспитанник харьковского Металлиста, который в 2015-м году переехал в структуру Днепра. До лета следующего года голкипер выступал за юношеский коллектив днепрян, после чего присоединился к главной команде Днепра.

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Не футбол познакомил Андрея и Анастасию

Именно в тот период Лунин познакомился со своей нынешней женой Анастасией. 24 Канал рассказывает историю любви Андрея и Анастасии Луниных, их переезд в Мадрид и постоянную поддержку любимой на матчах.

Анастасия Тамазова (девичья фамилия девушки) родилась в Днепре, где жила и училась в одном из местных университетов. Девушка не была фанаткой футбола, а как и все девушки мечтала о принце. Любовь Анастасии к футболу началась тогда, когда подруга пригласила на один из матчей. С тех пор любимая игра миллионов запечатлела за собой особое место в сердце девушки.

В тот период голкипер, который родом из Краснограда (Харьковская область), стал настоящей звездой в составе Днепра. Зато знакомство Андрея и Анастасии состоялось не на территории стадиона "Днепр Арена".

Пара познакомилась в соцсетях. Первое время Андрей и Анастасия регулярно переписывались перед тем, как футболист пригласил девушку, которая ему нравилась, на первое свидание. С тех пор все и закрутилось. Голкипер Днепра, несмотря на частые отъезды на матчи или сборы, задаривал Анастасию подарками.



Как Андрей познакомился с Анастасией / Фото из инстаграма жены голкипера

Даже разница в возрасте (Анастасия старше на 4 года) не стала препятствием для их крепких отношений. Семья девушки тепло приняла Андрея, который быстро стал частью ее семьи.

Хорошая игра Лунина привлекла внимание Зари, в которую он перебрался в июле 2017-го. В Запорожье, где ранее играл луганский клуб, вместе с голкипером в арендованную квартиру переехала его возлюбленная. Анастасия стала настоящей поддержкой для молодого футболиста, который подарил большие надежды на будущее. Поддержка и любовь девушки только добавляла Андрею уверенности в своих силах.

К слову. Анастасия хоть родом из Днепра, но болела за донецкий Шахтер.

Исторический трансфер в Реал

Однако в луганском коллективе Андрей надолго не задержался. Уже 1 июля 2018-го года состоялся один из самых легендарных трансферов в истории украинского футбола. Андрей Лунин стал футболистом самого титулованного клуба Европы мадридского Реала.

Андрей вместе с любимой переехал жить в солнечную Испанию. Анастасия поддерживала своего избранника, который не смог изначально закрепиться в "Королевском клубе", поэтому попутешествовал за опытом по разным испанским командам (Леганес, Реал Вальядолид и Овьедо).

Предложение прямо на футбольном поле

25 декабря 2019-го Андрей делает романтическое предложение на футбольном поле стадиона в Вальядолиде. Футболист услышал из уст Анастасии заветное: "Да".



Лунин сделал предложение любимой / Фото из инстаграма Анастасии

Только с июля 2020-го Лунин больше никуда не уезжал из Мадрида. В то же время возлюбленную украинского вратаря называли одной из самых красивых среди девушек и жен других игроков Реала. Ее даже сравнивали с Джорджиной Родригес, избранницей бывшего звездного нападающего "сливочных" Криштиану Роналду.

Украинец неоднократно слышал в свою сторону критику от фанатов Реала. Однако Анастасия была и есть крепкой опорой для Андрея, заступаясь за любимого перед болельщиками.

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Расписка в спортивных костюмах

18 марта 2021-го года пара без всякого официоза и громкости поженилась. Андрей и Анастасия не стали устраивать грандиозную свадьбу, а потихоньку скромно узаконили свой брак. Пара даже не стала заморачиваться над своими образами, придя в спортивных костюмах.

18.03.2021. Муж. Люблю тебя. Лучший день в жизни,

– подписала фотографии новоиспеченная жена голкипера Реала.

Андрей Лунин и его возлюбленная расписались / Фото из инстаграма Анастасии

На свет родился Андрей-младший

В мае 2022-го в жизни футболиста и его жены начался новый период – отцовство. В семье родился сын, которого также назвали Андреем.



Пополнение в семье Луниных / Фото из инстаграма Анастасии

С рождения Андрею Андреевичу начали прививать любовь к футболу. Лунин-джуниор поддерживает отца, как дома, так с трибун "Сантьяго Бернабеу". Жена футболиста частенько делится милым контентом с сыном на футбольных матчах.

Сын Лунина поддерживает его на матчах Реала / Фото из инстаграма Анастасии

Интересно, что в своих соцсетях Анастасия Лунина ответила на вопросы своих подписчиков. Одному из читателей стало интересно, планирует ли семья футболиста еще детей. На что жена Андрея дала ответ: "нет".

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Также пара любит посещать новые для себя места. Хотя времени у Андрея не так много из-за плотного графика тренировочного процесса и игр Реала, но любой свободный день семья украинского вратаря пытается провести интересно.

Семья Луниных любит путешествовать / Фото из инстаграма Анастасии

Контракт Андрея Лунина с Реалом рассчитан до конца июня 2030-го года. Хотя в европейской прессе появляется все больше слухов о возможном переходе украинца в другую команду. Можно только с уверенностью сказать, что рядом с Андреем есть большая опора и поддержка в виде жены и сына, которые мотивируют его на карьерный рост.