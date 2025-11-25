Андрей Лунин дебютирует за Реал при Хабе Алонсо: у конкурента проблемы перед матчем Лиги чемпионов
- Андрей Лунин может дебютировать за Реал в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса.
- Основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа заболел гастроэнтеритом.
Украинский вратарь Андрей Лунин продолжает оставаться резервным кипером в мадридском Реале. Нашему игроку не удается навязать конкуренцию Тибо Куртуа.
В этом же сезоне Андрей до сих пор не дебютировал в официальном матче за команду Хаби Алонсо. Однако уже в ближайшие дни это может наконец произойти, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Реала.
По теме Триумфатор еврокубка обратился к Реалу относительно перехода Лунина: в клубе приняли решение
Сыграет ли Лунин?
Уже в среду, 26 ноября, мадридцы сыграют на выезде против Олимпиакоса в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. "Бланкос" сообщили, что отчетную игру пропустит Тибо Куртуа.
После медобследования у бельгийца диагностировали вирусное заболевание желудочно-кишечного тракта, а именно – гастроэнтерит. Из-за этого Тибо не полетел с командой в Грецию.
Таким образом, именно Лунин должен стать первой опцией для Алонсо в матче против Олимпиакоса. Игра в Пиреях начнется 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Справка. В составе Олимпиакоса играет другой футболист сборной Украины Роман Яремчук. В текущем сезоне форвард сыграл лишь 6 матчей из-за травмы, оформив два гола и один ассист.
Отметим, что Реал является одним из лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов. Мадридцы выиграли три из четырех матчей турнира и занимают сейчас 7 место. В Ла лиге "бланкос" удерживают первое место, имеют гандикап в один балл над Барселоной.
Как складывается карьера Лунина в Реале?
- Украинец присоединился к Реалу в 2018 году. Мадридцы тогда заплатили около 8 миллионов евро Заре за вратаря.
- Однако в первые сезоны в Мадриде Лунин не играл и отдавался в аренды. Игрок выступал за Леганес, Вальядолид и Овьедо.
- Играть именно за Реал Андрей начал в 2021 году, но всегда был в статусе запасного кипера. За это время вратарь наиграл 62 матча, из которых 20 – насухо согласно Transfermarkt.
- Больше всего игр Лунин провел в сезоне 2023 – 2024, когда Тибо Куртуа получил тяжелую травму. Тогда Андрей помог Реалу триумфовать в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
- Ранее сообщалось, что Лунин был недоволен тренером Хаби Алонсо. Украинца не устраивает отсутствие игровой практики, ведь в текущем сезоне он на поле не появлялся.