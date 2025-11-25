Андрій Лунін дебютує за Реал при Хабі Алонсо: конкурент має проблеми перед матчем Ліги чемпіонів
- Андрій Лунін може дебютувати за Реал у матчі Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса.
- Основний воротар мадридців Тібо Куртуа захворів на гастроентерит.
Український воротар Андрій Лунін продовжує залишатися резервним кіпером у мадридському Реалі. Нашому гравцю не вдається нав'язати конкуренцію Тібо Куртуа.
Цього ж сезону Андрій досі не дебютував в офіційному матчі за команду Хабі Алонсо. Проте вже найближчими днями це може нарешті статися, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Реала.
Чи зіграє Лунін?
Вже у середу, 26 листопада, мадридці зіграють на виїзді проти Олімпіакоса в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів. "Бланкос" повідомили, що звітну гру пропустить Тібо Куртуа.
Після медобстеження у бельгійця діагностували вірусне захворювання шлунково-кишкового тракту, а саме – гастроентерит. Через це Тібо не полетів з командою до Греції.
Таким чином, саме Лунін має стати першою опцією для Алонсо в матчі проти Олімпіакоса. Гра в Піреях розпочнеться 25 листопада о 22:00 за київським часом.
Довідка. У складі Олімпіакоса грає інший футболіст збірної України Роман Яремчук. У поточному сезоні форвард зіграв лише 6 матчів через травму, оформивши два голи та один асист.
Відзначимо, що Реал є одним з лідерів турнірної таблиці Ліги чемпіонів. Мадридці виграли три з чотирьох матчів турніру та посідають наразі 7 місце. В Ла лізі "бланкос" утримують перше місце, мають гандикап в один бал над Барселоною.
Як складається кар'єра Луніна у Реалі?
- Українець приєднався до Реала у 2018 році. Мадридці тоді заплатили близько 8 мільйонів євро Зорі за воротаря.
- Проте в перші сезони у Мадриді Лунін не грав та віддавався в оренди. Гравець виступав за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.
- Грати саме за Реал Андрій почав у 2021 році, але завжди був у статусі запасного кіпера. За це час воротар награв 62 матчі, з яких 20 – насухо згідно з Transfermarkt.
- Найбільше ігор Лунін провів у сезоні 2023 – 2024, коли Тібо Куртуа отримав важку травму. Тоді Андрій допоміг Реалу тріумфувати в Ла Лізі та Лізі чемпіонів.
- Раніше повідомлялось, що Лунін був незадоволений тренером Хабі Алонсо. Українця не влаштовує відсутність ігрової практики, адже в поточному сезоні він на поле не з'являвся.