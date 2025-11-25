Андрій Лунін дебютує за Реал при Хабі Алонсо: конкурент має проблеми перед матчем Ліги чемпіонів

Український воротар Андрій Лунін продовжує залишатися резервним кіпером у мадридському Реалі. Нашому гравцю не вдається нав'язати конкуренцію Тібо Куртуа.

Цього ж сезону Андрій досі не дебютував в офіційному матчі за команду Хабі Алонсо. Проте вже найближчими днями це може нарешті статися, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Реала.

Чи зіграє Лунін?

Вже у середу, 26 листопада, мадридці зіграють на виїзді проти Олімпіакоса в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів. "Бланкос" повідомили, що звітну гру пропустить Тібо Куртуа.

Після медобстеження у бельгійця діагностували вірусне захворювання шлунково-кишкового тракту, а саме – гастроентерит. Через це Тібо не полетів з командою до Греції.

Таким чином, саме Лунін має стати першою опцією для Алонсо в матчі проти Олімпіакоса. Гра в Піреях розпочнеться 25 листопада о 22:00 за київським часом.

Довідка. У складі Олімпіакоса грає інший футболіст збірної України Роман Яремчук. У поточному сезоні форвард зіграв лише 6 матчів через травму, оформивши два голи та один асист.

Відзначимо, що Реал є одним з лідерів турнірної таблиці Ліги чемпіонів. Мадридці виграли три з чотирьох матчів турніру та посідають наразі 7 місце. В Ла лізі "бланкос" утримують перше місце, мають гандикап в один бал над Барселоною.

Як складається кар'єра Луніна у Реалі?