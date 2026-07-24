Кум Шевченко, не отказывающийся от роскоши: биография Андрея Павелко, которого задержали в Словакии

Бывший президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко был задержан в Братиславе (Словакия). По имеющейся информации, Генеральная прокуратура Украины уже начала официальную процедуру его экстрадиции.

Как сообщает Руслан Кравченко, основанием для задержания стало объявление Павелка в международный розыск по причине длительного укрывательства от украинского правосудия. В компетентные органы Словакии направлен запрос о применении временного ареста и последующей выдаче фигуранта украинской стороне.

Кто такой Андрей Павелко и что о нем известно

Павелко ранее возглавлял Украинскую ассоциацию футбола с 2015 года по январь 2024 года. До этого он был народным депутатом Украины 7-го созыва от партии "Батькивщина" и 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко". В январе 2024 года его на посту президента УАФ сменил Андрей Шевченко.

Как Павелко оказался за границей

Во время пребывания Павелко во главе УАФ правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел в связи с возможными коррупционными преступлениями. В 2023 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако впоследствии она была заменена на домашний арест.

По информации журналиста Константина Андриюка, в конце 2024 года Павелко покинул территорию Украины, несмотря на действующую меру пресечения. По его данным, Генеральная прокуратура готовила новое подозрение в отношении бывшего главы УАФ по делу о хищении средств, однако вручить его не удалось из-за его пребывания за границей. Также журналист утверждал, что основанием для выезда стала инвалидность, подлинность которой он ставит под сомнение.

Андрей Павелко / Фото скриншот видео

Почему обвиняют Павелко

В апреле в суд был передан обвинительный акт в отношении Павелко и бывшего генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого. По версии следствия, в 2016 – 2017 годах они вместе с другими лицами организовали схему при закупке оборудования для строительства завода по производству искусственного покрытия для футбольных площадок.

Правоохранители считают, что в результате этих действий Украинской ассоциации футбола был нанесен ущерб на сумму 26,5 миллиона гривен. Кроме того, по данным следствия, около 15 миллионов гривен было выведено на счета подконтрольной компании, зарегистрированной за рубежом.

Павелко также числился в списке лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Датой его исчезновения указывалось 5 ноября 2025 года.

Кроме того, после смены руководства УАФ был проведен аудит деятельности организации за период президентства Павелко. По его результатам, общие экономические потери активов ассоциации могли составить около 1,7 миллиарда гривен. В частности, около 500 миллионов гривен, по выводам аудиторов, были потеряны в результате расчетов с компанией Newport Management.

Скандал с кубком Лиги чемпионов в 2018 году

Имя Андрея Павелка неоднократно фигурировало в громких общественных скандалах. В частности, широкий резонанс в 2018 году вызвали фотографии, на которых дочь его жены позировала с Кубком Лиги чемпионов УЕФА в салоне частного автомобиля накануне финала турнира в Киеве. Это вызвало критику из-за использования престижного футбольного трофея для частной фотосессии.

Скандальное фото с Кубком Лиги чемпионов-2018 / Фото из открытых источников

Что известно о супруге Павелка и их роскошной жизни

Особое внимание общественности привлекали журналистские расследования, касающиеся образа жизни семьи Павелка, в частности публикации о дорогих зарубежных поездках и использовании элитной недвижимости и автомобилей.

Расследование о жизни Андрея Павелка: смотрите видео

В июне 2023 года, после того как Шевченковский районный суд Львова избрал Павелку меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о предполагаемом хищении средств, Екатерина Павелко публично поддержала мужа в фейсбуке. Она заявила, что уголовное производство сфабриковано, а борьбу за его защиту сравнила с защитой Украины военными на фронте. Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс и волну критики.

В комментариях под тем же постом, отвечая первому вице-президенту УАФ Вадиму Костюченко, Екатерина на русском языке написала: "нагнем их всех", намекая на намерение отомстить оппонентам.

В 2018 году в интернете распространились скриншоты якобы со страницы Екатерины, на которых были поздравления в адрес сборной России по футболу. В то же время она категорически опровергла подлинность этих материалов, заявив, что никогда не имела страницы в фейсбуке.

Какая связь у Шевченко с Павелко

Андрей Павелко и Андрей Шевченко – кумы. Президент Украинской ассоциации футбола Шевченко стал крестным отцом Анастасии Павелко – дочери бывшего президента УАФ Андрея Павелко. Таинство крещения состоялось в 2001 году.

Тесные отношения между Шевченко и Павелко были заметны еще задолго до их совместной работы в футболе. В 2010 году Шевченко даже снялся в предвыборном агитационном ролике в поддержку Павелко, когда тот баллотировался на пост мэра Днепра.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото из фейсбука Андрея Павелко

После избрания Павелко президентом Федерации футбола Украины в 2015 году именно он стал инициатором привлечения Шевченко к работе в национальной сборной. Сначала легендарный футболист вошел в тренерский штаб в качестве ассистента, а уже в 2016 году возглавил сборную Украины. Из-за их близости в СМИ Шевченко нередко иронично называли "кумом Павелко".

Однако после Евро-2020 их отношения резко ухудшились. Шевченко неожиданно покинул пост главного тренера, заявил, что хотел продлить контракт, но руководство УАФ во главе с Павелком не вело переговоров и не выходило на связь. После этого стороны полностью прекратили личное общение.