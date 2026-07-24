Як повідомляє Руслан Кравченко, що підставою для затримання стало оголошення Павелка в міжнародний розшук через тривале переховування від українського правосуддя. До компетентних органів Словаччини направлено запит про застосування тимчасового арешту та подальшу видачу фігуранта українській стороні.

Хто такий Андрій Павелко та що про нього відомо

Павелко раніше очолював Українську асоціацію футболу з 2015 року до січня 2024 року. До цього він був народним депутатом України 7 скликання від партії "Батьківщина" та 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка". У січні 2024 року його на посаді президента УАФ змінив Андрій Шевченко.

Як Павелко опинився за кордоном

Під час перебування Павелка на чолі УАФ правоохоронні органи відкрили низку кримінальних проваджень щодо можливих корупційних злочинів. У 2023 році суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак згодом він був змінений на домашній арешт.

За інформацією журналіста Костянтина Андріюка, наприкінці 2024 року Павелко залишив територію України, попри дію запобіжного заходу. За його даними, Генеральна прокуратура готувала нову підозру щодо колишнього очільника УАФ у справі про розкрадання коштів, однак вручити її не вдалося через його перебування за кордоном. Також журналіст стверджував, що підставою для виїзду стала інвалідність, справжність якої він ставить під сумнів.

Андрій Павелко / Фото скриншот відео

У чому звинувачують Павелка

У квітні до суду було передано обвинувальний акт щодо Павелка та колишнього генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. За версією слідства, у 2016 – 2017 роках вони разом з іншими особами організували схему під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виробництва штучного покриття для футбольних майданчиків.

Правоохоронці вважають, що внаслідок цих дій Українській асоціації футболу було завдано збитків на суму 26,5 мільйона гривень. Крім того, за даними слідства, близько 15 мільйонів гривень було виведено на рахунки підконтрольної компанії, зареєстрованої за кордоном.

Павелко також перебував у переліку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Датою його зникнення вказувалося 5 листопада 2025 року.

Також після зміни керівництва УАФ було проведено аудит діяльності організації за період президентства Павелка. За його результатами, загальні економічні втрати активів асоціації могли сягнути близько 1,7 мільярда гривень. Зокрема, близько 500 мільйонів гривень, за висновками аудиторів, були втрачені внаслідок розрахунків із компанією Newport Management.

Скандал із кубком Ліги чемпіонів у 2018 році

Ім'я Андрія Павелка неодноразово фігурувало у гучних суспільних скандалах. Зокрема, широкий резонанс у 2018 році викликали фотографії, на яких донька його дружини позувала з Кубком Ліги чемпіонів УЄФА в салоні приватного автомобіля напередодні фіналу турніру в Києві. Це спричинило критику через використання престижного футбольного трофея для приватної фотосесії.

Скандальне фото з кубком Ліги чемпіонів-2018 / Фото відкриті джерела

Що відомо про дружину Павелка та їх розкішне життя

Окрему увагу громадськості привертали журналістські розслідування щодо способу життя родини Павелка, зокрема публікації про дорогі закордонні відпочинки та використання елітної нерухомості й автомобілів.

Розслідування стосовно життя Андрія Павелка: дивіться відео

У червні 2023 року, після того як Шевченківський районний суд Львова обрав Павелку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про ймовірне розкрадання коштів, Катерина Павелко публічно підтримала чоловіка у фейсбук. Вона заявила, що кримінальне провадження є сфабрикованим, а боротьбу за його захист порівняла із захистом України військовими на фронті. Такі висловлювання викликали широкий суспільний резонанс і хвилю критики.

У коментарях під тим самим дописом, відповідаючи першому віцепрезиденту УАФ Вадиму Костюченку, Катерина російською мовою написала: "нагньом іх всєх", натякаючи на намір помститися опонентам.

У 2018 році в інтернеті поширилися скріншоти нібито зі сторінки Катерини, на яких містилися привітання на адресу збірної Росії з футболу. Водночас вона категорично заперечила справжність цих матеріалів, заявивши, що ніколи не мала сторінки у фейсбук.

Який зв'язок Шевченка з Павелком

Андрій Павелко та Андрій Шевченко є кумами. Президент Української асоціації футболу Шевченко став хрещеним батьком Анастасії Павелко – доньки колишнього президента УАФ Андрія Павелка. Таїнство хрещення відбулося у 2001 році.

Тісні стосунки між Шевченком та Павелком були помітні ще задовго до їхньої спільної роботи у футболі. У 2010 році Шевченко навіть знявся в передвиборчому агітаційному ролику на підтримку Павелка, коли той балотувався на посаду міського голови Дніпра.

Андрій Шевченко та Андрій Павелко / Фото фейсбук Андрія Павелка

Після обрання Павелка президентом Федерації футболу України у 2015 році саме він став ініціатором залучення Шевченка до роботи в національній збірній. Спочатку легендарний футболіст увійшов до тренерського штабу як асистент, а вже у 2016 році очолив збірну України. Через їхню близькість у медіа Шевченка нерідко іронічно називали "кумом Павелка".

Однак після Євро-2020 їхні стосунки різко погіршилися. Шевченко несподівано залишив посаду головного тренера, заявивши, що хотів продовжити контракт, але керівництво УАФ на чолі з Павелком не вело переговорів і не виходило на зв'язок. Після цього сторони повністю припинили особисте спілкування.