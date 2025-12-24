Бывший президент УАФ Андрей Павелко сбежал из Украины после скандала с хищением миллиардов
- Бывший глава УАФ Андрей Павелко сбежал из Украины, находясь под домашним арестом.
- Функционера обвиняют в коррупции и хищении 1,7 миллиарда гривен.
Бывший глава УАФ Андрей Павелко стал одной из самых скандальных персон в украинском футболе. В 2023 году функционер попал в ряд неприятных историй.
Тогда он еще был во главе УАФ и был арестован по обвинению в коррупции. Позже Павелко потерял свою должность, но был выпущен из СИЗО под домашний арест, сообщает 24 Канал со ссылкой на АНДРІЮК ONLINE.
Куда исчез Андрей Павелко?
Впрочем, Андрей Васильевич решил не оставаться в Украине. Как информирует известный журналист Константин Андриюк, Павелко сбежал за границу несмотря на домашний арест.
По его информации, генпрокуратура готовила новое подозрение бывшему главе УАФ из-за хищения средств. Однако вручить его она не смогла из-за того, что Павелко находится за пределами Украины.
Функционер выехал из страны в декабре 2024-го и уже год не возвращался на Родину. Основанием для пересечения границы 50-летнего Павелко стала инвалидность, которая, по информации Андриюка, является фейковой.
Также генеральная прокуратура сообщила о подозрениях бывшему генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому, а также бывшему финансовому директору организации Евгении Сагайдак.
Что известно о скандале с Павелко?
- Ранее новое руководство УАФ заказало аудит деятельности организации под руководством Андрея Павелко. По его итогам было установлено, что общая сумма экономических потерь активов организации составила около 1,7 миллиарда гривен.
- Эту сумму подтвердила и компания "Кроу Украина", ведь УАФ наняла параллельно две компании для проведения аудита. Среди этих денег около 500 миллионов было потеряно из-за расчетов УАФ с оффшорной компанией-агентом "Newport Management".
- В январе 2024 года новым президентом УАФ стал легендарный футболист Андрей Шевченко. Он является кумом Павелко и ранее работал главным тренером сборной Украины при руководстве Андрея Васильевича.
- Также Европейский суд по правам человека сообщал, что Украина выплатит Павелко компенсацию за пребывание в СИЗО. Правда, сумма довольно символическая – всего 750 евро.