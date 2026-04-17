Шевченко сделал заявление о будущем сборной Украины
- Андрей Шевченко подчеркнул важность улучшения результатов сборной Украины и анонсировал решение до конца месяца.
- Обсуждаются возможные преемники Сергея Реброва, среди которых Мирон Маркевич, Руслан Ротань, Унаи Мельгоса и Юрий Вернидуб.
Андрей Шевченко высказался о перспективах сборной Украины и ее результатах. Глава УАФ анонсировал важное решение уже до конца месяца.
Во время конгресса Украинской ассоциации футбола в Ужгороде прозвучала четкая позиция относительно ответственности за выступления команды. Также были очерчены главные шаги для улучшения результатов, передает корреспондент 24 Канала с места события.
Смотрите также Меньше, чем у Реброва: у нового тренера сборной Украины не будет рекордной зарплаты
Что заявил Шевченко?
Андрей Шевченко отметил, что квалификация на международные турниры через европейский отбор является сложным процессом. В то же время это не может быть оправданием для неудачных результатов сборной Украины.
Нужно сделать взвешенные шаги, чтобы улучшить результат. До конца месяца мы примем финальное решение в пользу будущего сборной Украины,
– добавил глава УАФ.
Лига наций и подготовка к Евро
Особое внимание уделят подготовке к матчам Лиги наций, которые должны стать важным этапом перед стартом нового отбора на чемпионат Европы.
Нам нужно лучше подготовиться к Лиге наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы. Мы осознаем реальное положение дел в Украине, но не останавливаемся. И уже сейчас работаем над облегчением потерь от ограничений войны,
– заявил Андрей Шевченко.
Возможные преемники Реброва
- Сергей Ребров провалил со сборной Украины плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.
- Сам тренер не хочет покидать свою должность, несмотря на шквал критики от болельщиков, и хочет доработать контракт.
- Среди кандидатов на замену Реброву называли Мирона Маркевича, Руслана Ротаня, Унаи Мельгосу и других. В этом списке фигурировал также Юрий Вернидуб.
- Тренер сборной Украины может вернуться в клубный футбол – им интересуются иностранные клубы, а один из них готов предложить контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год.