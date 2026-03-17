Это огромный промах, я не могу с этим согласиться, – Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выразил свою реакцию на решение Международного паралимпийского комитета. Речь идет о разрешении участия российских спортсменов на Паралимпиаде в Милане с гимном и флагом.

Бывший обладатель "Золотого мяча" в интервью Il Messaggero резко раскритиковал последние решения МОК. Он также осудил разрешение, предоставленное паралимпийским комитетом.

Что сказал Андрей Шевченко?

Журналисты во время разговора с Шевченко отметили, что Международный олимпийский комитет запретил украинскому спортсмену Гераскевичу участвовать в зимних Играх из-за шлема с изображением погибших товарищей.

Также не допустили украинский костюм с картой оккупированных территорий, а биатлонистке запретили серьги с надписью "Нет войне".

Это решение, с которым я совершенно не согласен. Я не вижу никакой эксплуатации: наши спортсмены просто пытаются осветить наше тяжелое положение. Гераскевич хотел вспомнить своих друзей, своих погибших товарищей по команде. Где же эксплуатация?,

– заявил Шевченко.

В то же время Паралимпийский комитет вернул гимн и флаг России на Игры, проходившие в Италии.

Большая ошибка, я не могу с ней согласиться,

– добавил он.

Шевченко добавил, что постоянные мысли о войне могут сильно влиять на психологическое состояние, поэтому спорт и физическая активность становятся особенно важными.

Мы не должны к этому привыкать, это правда. Но это реальность, и мы должны с ней жить. И прежде всего, мы не должны позволять депрессии охватывать нас. Если вы постоянно думаете о войне, она вас охватит. Спорт в этом важен; он помогает вам думать не только о ракетах и беспилотниках,

– говорит президент УАФ.

