Бывший обладатель "Золотого мяча" в интервью Il Messaggero резко раскритиковал последние решения МОК. Он также осудил разрешение, предоставленное паралимпийским комитетом.
Что сказал Андрей Шевченко?
Журналисты во время разговора с Шевченко отметили, что Международный олимпийский комитет запретил украинскому спортсмену Гераскевичу участвовать в зимних Играх из-за шлема с изображением погибших товарищей.
Также не допустили украинский костюм с картой оккупированных территорий, а биатлонистке запретили серьги с надписью "Нет войне".
Это решение, с которым я совершенно не согласен. Я не вижу никакой эксплуатации: наши спортсмены просто пытаются осветить наше тяжелое положение. Гераскевич хотел вспомнить своих друзей, своих погибших товарищей по команде. Где же эксплуатация?,
– заявил Шевченко.
В то же время Паралимпийский комитет вернул гимн и флаг России на Игры, проходившие в Италии.
Большая ошибка, я не могу с ней согласиться,
– добавил он.
Шевченко добавил, что постоянные мысли о войне могут сильно влиять на психологическое состояние, поэтому спорт и физическая активность становятся особенно важными.
Мы не должны к этому привыкать, это правда. Но это реальность, и мы должны с ней жить. И прежде всего, мы не должны позволять депрессии охватывать нас. Если вы постоянно думаете о войне, она вас охватит. Спорт в этом важен; он помогает вам думать не только о ракетах и беспилотниках,
– говорит президент УАФ.
Что происходило на Олимпийских и Паралимпийских играх?
На зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-дар'Ампеццо украинские спортсмены боролись за медали в сложных условиях, а скелетонист Владислав Гераскевич был отстранен за отказ снять шлем с изображениями погибших украинских атлетов и защитников.
Украина оказалась под давлением Международного паралимпийского комитета из-за инцидентов с национальной символикой, что украинская сторона назвала "системным давлением" и дискриминацией, вызвав публичные споры с организаторами.
Как стало известно из Суспільне Спорт, украинская паралимпийская команда бойкотировала церемонии открытия и закрытия Игр в знак протеста против участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.