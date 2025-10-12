Сейчас в клубном футболе продолжается пауза из-за матчей национальных сборных. Свои поединки в отборе на чемпионат мира-2026 проводит и Украина.

В заявке "сине-желтых" на октябрьские игры неожиданно не нашлось места вратарю Реала Андрею Лунину. Ситуацию относительно его невызова прокомментировал бывший форвард Динамо Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

Читайте также Из-за футболиста сборной Украины не переименовали улицу в честь советского маршала

Что сказал Леоненко о Лунине?

Он отреагировал на информацию Игоря Бурбаса, что Сергей Ребров принципиально отказался от вызова Андрея Лунина, ведь тот не желает приезжать в сборную Украины в статусе резервного голкипера и постоянно придумывал отмазки. По мнению эпатажного эксперта, такое поведение игрока является непрофессиональным.

"Если ты не хочешь играть за сборную, то скажи Реброву, что не видишь себя основным в составе и больше не будешь приезжать. Я думаю, Лунин боится об этом сказать публично, потому что скажут, что он не патриот.

Наверняка, Лунин готовится попасть в основной состав Реала, что нереально, пока там есть Куртуа. Если он не приехал в сборную, потому что не хочет быть запасным, то это детский сад. Наверняка, обижается, что основным является Трубин, а не вратарь Реала. И ты можешь быть хоть в космической команде, но надо играть, а не сидеть в запасе", – заявил Леоненко.

К слову. В первом октябрьском матче сборная Украины одолела Исландию со счетом 5:3. Благодаря этой победе "сине-желтые" поднялись на второе место в группе D.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин еще не сыграл ни одного матча на клубном уровне. По информации Bernabéu Digital, он еще длительное время не будет иметь игровой практики, а впервые за Реал сможет выступить только в поединке 1/16 финала Кубка Испании, который состоится в январе.

Что известно о карьере Андрея Лунина?