Это было четвертое очное противостояние между соперницами. Поединок длился более двух с половиной часов и завершился победой украинской теннисистки, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Калинина – Жакемо?

Начало игры выдалось непростым для уроженки Новой Каховки. Она уступала француженке со счетом 1:3, но смогла сделать камбэк и закрыла первую партию выдав серию из пяти подряд выигранных геймов – 6:3.

Также Калинина повела и во втором сете 2:0, но развить успех и быстро победить не смогла. Хозяйка соревнований сделала обратный брейк, а затем еще один в десятом гейме – 4:6 для украинки.

Поэтому судьба трофея решалась в третьей партии. В ней Ангелина была в шаге от поражения, уступая со счетом 3:5.

Однако она смогла отыграться и даже не перевела игру на тай-брейк, а сразу выиграла четыре подряд гейма и во второй раз в своей карьере стала победительницей турнира WTA 125 в Лиможе.



Калинина с трофеем / Фото из соцсетей теннисистки

Ангелина Калинина – Эльза Жакемо 2:1 (6:3, 4:6, 7:5)

К слову. Перед этим Калинина и Жакемо встречались между собой трижды. Украинка также побеждала во всех предыдущих поединках, а последний раз это произошло в июле 2024 года на турнире в Праге. Тогда матч также длился три сета – 7:5, 3:6, 6:2.

Отметим, что по ходу поединка Ангелина сделала пять эйсов и столько же двойных ошибок, реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и выиграла 12 из 16 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 111:95 в пользу украинки.

Смотрите видеообзор матча Калинина – Жакемо

Отметим, что до турнира во Франции Калинина из-за повреждения шесть месяцев находилась вне корта. После своей победы она поделилась эмоциями и прокомментировала состояние здоровья.

После шестимесячного перерыва я просто благодарна за то, что могу выйти на корт, что я здорова и могу сыграть пять матчей. Потому что когда я приехала сюда, я даже не представляла, как все будет, смогу ли я сыграть поединок. Я очень много работала на этой неделе, но никогда не знаешь, что будет. И для меня это большая неожиданность. Я очень счастлива и довольна своим здоровьем,

– цитирует Калинину Le Populare du Centre.

Что означает триумф Калининой?

Экс-первая ракетка Украины впервые сыграла в финале за 2,5 года. Последний раз она доходила до этой стадии в мае 2023 года, когда снялась с решающего матча в Риме на турнире серии WTA 1000.

Она во второй раз торжествовала на турнире в Лиможе. Впервые Ангелина завоевывала там победу в 2022 году.

Благодаря удачному выступлению значительно улучшила свое место в рейтинге WTA. Украинка поднялась на 28 ступенек и теперь занимает 127 позицию.

