Це було четверте очне протистояння між суперницями. Поєдинок тривав понад дві з половиною години та завершився перемогою української тенісистки, інформує 24 Канал.

Як минув матч Калініна – Жакемо?

Початок гри видався непростим для уродженки Нової Каховки. Вона поступалася француженці з рахунком 1:3, але змогла зробити камбек і закрила першу партію видавши серію з п'яти поспіль виграних геймів – 6:3.

Також Калініна повела й у другому сеті 2:0, але розвинути успіх та швидко тріумфувати не змогла. Господарка змагань зробила зворотний брейк, а потім ще один у десятому геймі – 4:6 для українки.

Тож доля трофея вирішувалася у третій партії. В ній Ангеліна була за крок від поразки, поступаючись з рахунком 3:5.

Проте вона змогла відігратися та навіть не перевела гру на тай-брейк, а одразу виграла чотири поспіль гейми та вдруге у своїй кар'єрі стала переможницею турніру WTA 125 у Ліможі.



Калініна з трофеєм / Фото з соцмереж тенісистки

Ангеліна Калініна – Ельза Жакемо 2:1 (6:3, 4:6, 7:5)

До слова. Перед цим Калініна та Жакемо зустрічалися між собою тричі. Українка також перемагала в усіх попередніх поєдинках, а востаннє це сталося в липні 2024 року на турнірі у Празі. Тоді матч також тривав три сети – 7:5, 3:6, 6:2.

Зазначимо, що протягом поєдинку Ангеліна зробила п'ять ейсів і стільки ж подвійних помилок, реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів і виграла 12 з 16 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 111:95 на користь українки.

Дивіться відеоогляд матчу Калініна – Жакемо

Зазначимо, що до турніру у Франції Калініна через пошкодження шість місяців перебувала поза кортом. Після своєї перемоги вона поділилася емоціями та прокоментувала стан здоров'я.

Після шестимісячної перерви я просто вдячна за те, що можу вийти на корт, що я здорова та можу зіграти п’ять матчів. Бо коли я приїхала сюди, я навіть не уявляла, як все буде, чи зможу я зіграти поєдинок. Я дуже багато працювала цього тижня, але ніколи не знаєш, що буде. І для мене це велика несподіванка. Я дуже щаслива та задоволена своїм здоров’ям,

– цитує Калініну Le Populare du Centre.

Що означає тріумф Калініної?

Експерша ракетка України вперше зіграла у фіналі за 2,5 роки. Востаннє вона доходила до цієї стадії у травні 2023 року, коли знялася з вирішального матчу в Римі на турнірі серії WTA 1000.

Вона вдруге тріумфувала на турнірі в Ліможі. Вперше Ангеліна здобувала там перемогу у 2022 році.

Завдяки вдалому виступу значно покращила своє місце в рейтингу WTA. Українка піднялася на 28 сходинок і тепер посідає 127 позицію.

Нагадаємо, що в листопаді ще одна українська тенісистка перемагала на турніру серії WTA 125. Олександра Олійникова тріумфувала в Коліні.