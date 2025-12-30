Украинская шахматистка проигнорировала рукопожатие с россиянкой после победы над ней

Украинская шахматистка Анна Музычук принимает участие в 15-м туре чемпионата мира по блицу. Украинке выпало соревноваться против "нейтральной" россиянки Валентины Гуниной.

Украинской шахматистке удалось переиграть враждебную соперницу. После их встречи Валентина Гунина без колебаний просунула руку Анне Музычук, но не получила такого же в ответ, пишет 24 Канал.

Вот так Россиянин Крамник довел до самоубийства американского шахматиста: в ФИДЕ открыли дело

Как Музычук не пожала руку россиянке?

Музычук отказалась от рукопожатий с россиянкой, которая спокойно отреагировала на такое игнорирование Анны.

Музыку не пожала руку россиянке (момент на видео с 2:15.05)

Как Гунина пришла на шахматное мероприятие в военной форме?

Соперница Музычук опозорилась на одном из шахматных мероприятий в Москве. Гунина пришла на событие в военной форме.

Датский гроссмейстер Петер Гейне Нильсен в своем профиле в соцсети Х сделал акцент на этом диком поступке российской шахматистки. Наставник не понимает, как на этот поступок Гуниной закрыли глаза в ФИДЕ.

"Уважаемая ФИДЕ, Гунина появилась в военной форме России на шахматном мероприятии в Москве. Почему ФИДЕ это позволяет? Всего несколько дней назад 9-летняя украинская девочка, которая играла в шахматы, погибла от удара российской ракеты. Ракеты, выпущенной именно российскими солдатами в форме", – написал Нильсен.

Вспомним, что на турнире в США другая российская шахматистка Дина Беленькая проиграла 11-летнему школьнику Александру Ясински. 31-летняя российская гроссмейстерша негативно восприняла сенсационное поражение.

Россияне и белорусы продолжат выступать в нейтральном статусе?

В конце декабря 2025-го в ФИДЕ сделали важное заявление, касающееся враждебных представителей шахмат. Международная шахматная федерация после консультаций с Международным олимпийским комитетом приняла решение продолжить выступления россиян и белорусов под нейтральным статусом.

До этого ФИДЕ вернула российских и белорусских шахматистов к юниорским соревнованиям под их национальной символикой.