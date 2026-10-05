"Я просто расплакалась": известная гимнастка из Украины сменила гражданство и переехала в Хорватию

Бывшая украинская гимнастка Анна Пикалюк получила гражданство Хорватии. 19-летняя спортсменка вошла в состав национальной сборной этой страны.

Как сообщает Aura Cup, бывшая спортсменка сборной Украины по художественной гимнастике выполнила норму для хорватской национальной сборной среди взрослых.

Украинская гимнастка будет выступать за Хорватию

Она может дебютировать под хорватским флагом на этой неделе на 10-м турнире Aura Cup в Загребе. Он пройдет с 8 по 11 октября.

Однако дебют Пикалюк в составе сборной Хорватии на турнире Aura Cup зависит от того, успеет ли поступить ее лицензия от FIG. Если документ не поступит вовремя, Анна все равно выйдет на ковер, но будет выступать вне конкурса.

Пикалюк переехала в Хорватию

Анна приехала в Хорватию полтора года назад, когда ей было 18. Она пришла в клуб "Aura" в качестве тренера, но впоследствии решила вернуться к выступлениям.

Хорватия стала для меня новым домом. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы однажды на пьедестале поднялся хорватский флаг,

– заявила украинка.

Она добавила, что Хорватия теперь – ее семья.

"Я действительно чувствую, что это моя вторая родина", – сказала Пикалюк.

В то же время Анна призналась, что скучает по Украине и родным.

"Я скучаю по Украине. Мои дедушка и бабушка до сих пор в Киеве. Надеюсь, все это как можно скорее закончится. Погибло слишком много людей, и это длится уже слишком долго", – рассказала девушка.

Спортсменка пошла по стопам Ковтуна

Напомним, ранее за Хорватию начал выступать известный украинский гимнаст Илья Ковтун, который также сменил гражданство.

Вице-чемпион Олимпиады-2024 объяснил, что решающим фактором стала война и желание продолжать карьеру в стабильных условиях.

В ответ на критику Ковтун сказал, что не видит проблемы в негативных отзывах и относится к ним спокойно. Он подчеркнул, что для него "все нормально" и он остается уверенным в своем выборе.

Пикалюк заявила, что для нее это честь, когда ее сравнивают с Ковтуном.

"Он – прекрасный пример и источник мотивации. Возможно, мы похожи: мы просто продолжаем двигаться вперед и никогда не сдаемся", – заявила она.