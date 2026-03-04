Сумоист Аонишики получил торжественный костюм, украшенный традиционными узорами из Винницкой области
- Украинский сумоист Даниил Аонишики Явгусишин получил церемониальный кешо-маваши, украшенный узорами из Винницкой области, от KPMG Japan.
- Явгусишин переехал в Японию в 2022 году, где стал профессиональным сумоистом, и в 2025 году выиграл Кубок Императора, став первым украинцем, который одержал победу в элитном дивизионе.
Украинский сумоист Даниил Аонишики Явгусишин продолжает покорять мир сумо. На этот раз он получил церемониальный кэшо-маваши от бухгалтерской компании KPMG Japan в Мацубаре, префектура Осака.
Японская дочерняя компания KPMG Japan, одна из четырех крупнейших аудиторских фирм в мире, создала Кешо-маваши, вдохновившись традиционными вышитыми орнаментами, которые передаются из поколения в поколение в его родной Винницкой области. Об этом сообщает Nikkansports.com.
Как выглядит кэшо-маваши сумоиста Аонишики?
Оформление выполнено в корпоративных цветах компании и фирменном синем оттенке Аонишики, который дополняется фиолетовым цветом, разрешенным к использованию после достижения ранга озэки.
Это действительно хороший дизайн. Простой, но мощный. Я хочу показать сильное сумо людям во всем мире,
– прокомментировал Даниил.
С момента прибытия в Осаку на весенний Гранд-турнир по сумо (8 марта, Edion Arena Osaka) сумоист получил уже второй кэшо-маваши.
Если он получит звание йокодзуна после двух турниров на новом ранге озэки, он станет третьим в истории после Футабаями и Терукуни, пишет Sponichi.co.jp.
Договоренность между компанией, ояката (тренером) и сумоистом стала возможной благодаря связям с представителем компании в Лондоне, который сопровождал его во время его выступления в английской столице в прошлом октябре, информирует Hochi.news.
Я буду носить этот церемониальный маваши, стремясь к самым высоким рангам. Это узор, который я иногда видел в детстве. Мне он казался очень красивым,
– делится сумоист.
Что известно о Данииле Явустишине?
- После начала полномасштабной войны России против Украины Даниил вместе с семьей переехал в Германию, где продолжил спортивный путь.
- В 2022 году по приглашению японского тренера он переехал в Японию и начал выступать в студенческом сумо, а впоследствии стал профессиональным спортсменом в команде "Адзегава".
- За рекордно короткое время Явгусишин поднялся в высшие дивизионы, установил ряд достижений и рекордов, в частности получил свою первую "кинбоши" – золотую звезду за победу над сильнейшим борцом ("йокодзуна") – уже на 12-м турнире в карьере, пишет Посольство Японии в Украине.
- В 2025 году он получил Кубок Императора – главный трофей престижного турнира Kyushu Basho – став первым украинцем, который выиграл соревнования элитного дивизиона в японском сумо.