Японська дочірня компанія KPMG Japan, одна з чотирьох найбільших аудиторських фірм у світі, створила Кешо-маваші, надихнувшись традиційними вишиваними орнаментами, які передаються з покоління в покоління в його рідній Вінницькій області. Про це повідомляє Nikkansports.com.

Як виглядає кешо-маваші сумоїста Аонішікі?

Оформлення виконане у корпоративних кольорах компанії та фірмовому синьому відтінку Аонішікі, який доповнюється фіолетовим кольором, дозволеним до використання після досягнення рангу озекі.

Це справді гарний дизайн. Простий, але потужний. Я хочу показати сильне сумо людям у всьому світі,

– прокоментував Данило.

З моменту прибуття до Осаки на весняний Гранд-турнір з сумо (8 березня, Edion Arena Osaka) сумоїст отримав вже другий кешо-маваші.

Якщо він здобуде звання йокодзуна після двох турнірів на новому ранзі озекі, він стане третім у історії після Футабаямі та Терукуні, пише Sponichi.co.jp.

Домовленість між компанією, оякатою (тренером) та сумоїстом стала можливою завдяки зв'язкам із представником компанії в Лондоні, який супроводжував його під час його виступу в англійській столиці минулого жовтня, інформує Hochi.news.

Я буду носити цей церемоніальний маваші, прагнучи до найвищих рангів. Це візерунок, який я іноді бачив у дитинстві. Мені він здавався дуже гарним,

– ділиться сумоїст.

Що відомо про Данила Явустишина?