Японська дочірня компанія KPMG Japan, одна з чотирьох найбільших аудиторських фірм у світі, створила Кешо-маваші, надихнувшись традиційними вишиваними орнаментами, які передаються з покоління в покоління в його рідній Вінницькій області. Про це повідомляє Nikkansports.com.
Як виглядає кешо-маваші сумоїста Аонішікі?
Оформлення виконане у корпоративних кольорах компанії та фірмовому синьому відтінку Аонішікі, який доповнюється фіолетовим кольором, дозволеним до використання після досягнення рангу озекі.
Це справді гарний дизайн. Простий, але потужний. Я хочу показати сильне сумо людям у всьому світі,
– прокоментував Данило.
З моменту прибуття до Осаки на весняний Гранд-турнір з сумо (8 березня, Edion Arena Osaka) сумоїст отримав вже другий кешо-маваші.
Якщо він здобуде звання йокодзуна після двох турнірів на новому ранзі озекі, він стане третім у історії після Футабаямі та Терукуні, пише Sponichi.co.jp.
Домовленість між компанією, оякатою (тренером) та сумоїстом стала можливою завдяки зв'язкам із представником компанії в Лондоні, який супроводжував його під час його виступу в англійській столиці минулого жовтня, інформує Hochi.news.
Я буду носити цей церемоніальний маваші, прагнучи до найвищих рангів. Це візерунок, який я іноді бачив у дитинстві. Мені він здавався дуже гарним,
– ділиться сумоїст.
Що відомо про Данила Явустишина?
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України Данило разом із родиною переїхав до Німеччини, де продовжив спортивний шлях.
- У 2022 році на запрошення японського тренера він переїхав до Японії та почав виступати у студентському сумо, а згодом став професійним спортсменом у команді "Адзегава".
- За рекордно короткий час Явгусишин піднявся до вищих дивізіонів, встановив низку досягнень і рекордів, зокрема здобув свою першу "кінбоші" – золоту зірку за перемогу над найсильнішим борцем ("йокодзуна") – вже на 12‑му турнірі в кар'єрі, пише Посольство Японії в Україні.
- У 2025 році він здобув Кубок Імператора – головний трофей престижного турніру Kyushu Basho – ставши першим українцем, який виграв змагання елітного дивізіону у японському сумо.