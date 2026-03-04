Японская дочерняя компания KPMG Japan, одна из четырех крупнейших аудиторских фирм в мире, создала Кешо-маваши, вдохновившись традиционными вышитыми орнаментами, которые передаются из поколения в поколение в его родной Винницкой области. Об этом сообщает Nikkansports.com.

Как выглядит кэшо-маваши сумоиста Аонишики?

Оформление выполнено в корпоративных цветах компании и фирменном синем оттенке Аонишики, который дополняется фиолетовым цветом, разрешенным к использованию после достижения ранга озэки.

Это действительно хороший дизайн. Простой, но мощный. Я хочу показать сильное сумо людям во всем мире,

– прокомментировал Даниил.

С момента прибытия в Осаку на весенний Гранд-турнир по сумо (8 марта, Edion Arena Osaka) сумоист получил уже второй кэшо-маваши.

Если он получит звание йокодзуна после двух турниров на новом ранге озэки, он станет третьим в истории после Футабаями и Терукуни, пишет Sponichi.co.jp.

Договоренность между компанией, ояката (тренером) и сумоистом стала возможной благодаря связям с представителем компании в Лондоне, который сопровождал его во время его выступления в английской столице в прошлом октябре, информирует Hochi.news.

Я буду носить этот церемониальный маваши, стремясь к самым высоким рангам. Это узор, который я иногда видел в детстве. Мне он казался очень красивым,

– делится сумоист.

Что известно о Данииле Явустишине?