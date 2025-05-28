Туран прокомментировал свое назначение тренером Шахтера: что пообещал специалист

Донецкий Шахтер представил нового главного тренера Арду Турана, который будет готовить команду к новому сезону. Амбициозный специалист рассказал о своих планах во главе "горняков".

Культовый футболист сборной Турции Арда Туран согласился возглавить донецкий Шахтер. Сразу после подписания контракта турецкий специалист дал первый комментарий, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "горняков".

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Туран пришел побеждать в каждом матче

38-летний тренер понимает всю ответственность перед клубом. Он рассчитывает завоевать трофеи не только в Украине, но и на евроарене.

"Я горжусь тем, что присоединился к Шахтеру – большого клуба с богатой историей и большими традициями. Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.

Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть большое желание добывать трофеи - как в Украине, так и в европейских турнирах", – заявил Туран.

Отметим, что гендиректор Шахтера Сергей Палкин на представлении нового тренера рассказал об амбициозных целях, которые стоят перед новым тренером.

Что известно о новом тренере Шахтера