Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал выступление своей команды в матче против Фенербахче. Специалист рассказал, чего не хватило в Лиге чемпионов.

Турецкий специалист рассказал, почему украинская команда уступила в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Слова главного тренера приводит официальный сайт Шахтера.

Что сказал Туран после поражения

Наставник "горняков" поздравил представителей команды из своей родной страны с победой, а также акцентировал внимание на конкретных проблемах в действиях собственного коллектива в матче с Фенербахче (0:1).

Мы часто не успевали вступать в борьбу, опаздывали с поиском вариантов продолжения атаки и допускали много ошибок в передачах при розыгрыше мяча. Даже когда они не прессинговали нас 10 на 10, мы не могли найти свободного игрока,

– отметил Туран.

В то же время тренер Шахтера добавил, что не собирается сдаваться, а его команда сделает все необходимое для выхода в стадию плей-офф этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Каково турнирное положение Шахтера

Поражение от Фенербахче оставляет действующих чемпионов УПЛ пока вне топ-24 команд, которые попадут в плей-офф.

В Лиге чемпионов украинскую команду ждет выезд в Братиславу, где ее соперником станет местный Слован. Матч начнется 9 декабря в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что за игрой в Лондоне следили Александр Усик с женой и многие другие известные украинцы.